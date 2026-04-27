27 Aprel 2026
AZ

Mikayıl Cabbarovdan Avropa çempionatında uğur qazanan güləşçilərimizlə bağlı PAYLAŞIM - FOTO

Güləş
Xəbərlər
27 Aprel 2026 14:28
128
Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən güləş üzrə Avropa çempionatında 13 medal (beş qızıl, iki gümüş, altı bürünc) qazanan Azərbaycan komandası tarixində növbəti parlaq səhifə yazıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Cabbarov özünün “X” hesabında bildirib.

“Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən güləş üzrə Avropa çempionatında 13 medal (beş qızıl, iki gümüş, altı bürünc) qazanan komandamız tarixində növbəti parlaq səhifə yazdı. Bu nəticə ilə həm yunan-Roma, həm də sərbəst güləş millimiz Avropa çempionu oldu. Sərbəst güləşçilərimiz isə medalların əyarına görə son 17 ilin ən yaxşı nəticəsinə imza atıb. Bu əlamətdar uğur münasibətilə idmançılarımızı, onların məşqçilərini və ailələrini səmimi qəlbdən təbrik edir, Azərbaycan idmanının beynəlxalq arenada qazandığı bu qələbələrin davamlı olmasını arzulayıram”, - deyə qurumun rəhbəri vurğulayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

