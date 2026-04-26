Avropa çempionatı: 4 güləşçi qızıl uğrunda, biri bürünc üçün çıxacaq

Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatının son günündə Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri mühüm görüşlərə çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün 4 idmançımız qızıl medal uğrunda mübarizə aparacaq, 1 güləşçimiz isə bürünc medal görüşünə çıxacaq.
Finalda Turan Bayramov (74 kq) Taymuraz Salmazanovla (Slovakiya), Arseniy Djioyev (86 kq) İbrahim Kadiyevlə (UWW), Ali Tsokayev (92 kq) Ahmed Batayevlə (Bolqarıstan), Giorgi Meşvildişvili (125 kq) isə Vladislav Baytsayevlə (Macarıstan) üz-üzə gələcək.
Nurəddin Novruzov (61 kq) isə bürünc medal uğrunda Arsen Arutyunyanla (Ermənistan) qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Həsrət Cəfərov (67 kq) və Qurban Qurbanov (82 kq) Avropa çempionu olub. Rəşad Məmmədov (55 kq), Nihat Məmmədli (60 kq) və İslam Abbasov (87 kq) bürünc medal qazanıb. Yunan-Roma güləşi üzrə millimiz komanda hesabında birinci yeri tutub.
Qadın güləşçilərdən Jalə Əliyeva (57 kq) və Günay Qurbanova (59 kq) da bürünc medal əldə edib. Sərbəst güləşdə isə İslam Bazarqanov (57 kq) qızıl, Cəbrayıl Hacıyev (79 kq) medal qazanıb.