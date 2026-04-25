İslam Bazarqanov: “İlkin addımı atdım, inanıram ki, onlar gözəl sonluq edəcəklər” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

25 Aprel 2026 22:03
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi İslam Bazarqanov (57 kq) karyerasında ilk dəfə Avropa çempionatının qızıl medalına sahib çıxıb.

İdman.Biz-in Albaniyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı qələbəsinə hələ də inanmaqda çətinlik çəkdiyini bildirib.

“İnanmaq olmur, hisslərim sözlə ifadə edilməzdir. Çox ağır görüş idi, rəqib olduqca prinsipial idi. Dünya çempionatında ona uduzmuşdum. Əlverişsiz rəqibdir, ona qarşı köklənmək çətin idi. Şükürlər olsun ki, hər şey alındı”, - deyə o qeyd edib.

Bazarqanov yaradılan şəraitə görə məşqçilər heyətinə və federasiyaya təşəkkürünü bildirib, həmçinin hazırlıq prosesində çoxsaylı təlim-məşq toplanışlarının əhəmiyyətini vurğulayıb.

O, sabah Avropa çempionatının finalında çıxış edəcək digər Azərbaycan idmançılarına da uğurlar arzulayıb:

“Onlara uğurlar arzulayıram. Mən ilk addımı atdım, inanıram ki, onlar gözəl sonluq edəcəklər”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İslam Bazarqanov Avropa çempionu oldu, Cəbrayıl Hacıyev bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
21:39
Güləş

İslam Bazarqanov Avropa çempionu oldu, Cəbrayıl Hacıyev bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Elçin Cəfərov: “Yunan-Roma güləşi millimizin Avropa çempionu olması düzgün qurulan işin nəticəsidir”
18:38
Güləş

Elçin Cəfərov: “Yunan-Roma güləşi millimizin Avropa çempionu olması düzgün qurulan işin nəticəsidir”

O, komandanın ümumi uğurunda hər bir idmançının rolunu xüsusi qeyd edib
Azərbaycan qadın güləşçiləri Avropa çempionatını altıncı pillədə başa vurublar
02:52
Güləş

Azərbaycan qadın güləşçiləri Avropa çempionatını altıncı pillədə başa vurublar

Tirana sınağında iki bürünc medal qazanan millimiz komanda hesabında ilk altılığa daxil olub
Toğrul Əsgərov: “Sadə uğursuzluq bizi iki qızıl medaldan uzaqlaşdırdı” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN - VİDEO
24 Aprel 23:46
Güləş

Toğrul Əsgərov: “Sadə uğursuzluq bizi iki qızıl medaldan uzaqlaşdırdı” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN - VİDEO

Qadın güləşi üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Avropa çempionatında idmançılarının çıxışını qiymətləndirib
Jalə Əliyeva: “Səhvlərimi düzəltmək üçün əlimdən gələni edəcəyəm” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
24 Aprel 22:20
Güləş

Jalə Əliyeva: “Səhvlərimi düzəltmək üçün əlimdən gələni edəcəyəm” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

İdmançı Albaniyadakı Avropa çempionatı haqqında təəssüratlarını bölüşüb

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 21:42
Güləş

Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq