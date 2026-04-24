24 Aprel 2026
Jalə Əliyeva: “Səhvlərimi düzəltmək üçün əlimdən gələni edəcəyəm” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

24 Aprel 2026 22:20
“Ötən il Avropa çempionatında yarımfinalda zədə almışdım. Bu dəfə çempionluq üçün gəlmişdim, lakin alınmadı, səhvlərə yol verdim”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Avropa çempionatında bürünc medal qazandıqdan sonra Jalə Əliyeva bildirib.

O əlavə edib ki, bu yarışlara çox ciddi hazırlaşıb və növbəti dəfə daha yaxşı nəticə göstərməyi planlaşdırır:

“Səhvlərimi düzəltmək və qızıl medal qazanmaq üçün əlimdən gələn hər şeyi edəcəyəm. Bu medal mənim üçün çox vacibdir. Çempion olmaq alınmadı, lakin düşündüm ki, vətənə əliboş qayıda bilmərəm. Bildiyiniz kimi, 57 kq olimpiya çəkisidir və burada rəqabət daha çoxdur. Medal qazana bildiyim üçün xoşbəxtəm”.

Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
21:42
Güləş

Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Günay Qurbanova: “Yarımfinaldan sonra bütün günü şokda idim” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
23 Aprel 23:49
Güləş

Günay Qurbanova: “Yarımfinaldan sonra bütün günü şokda idim” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

Güləşçi böyüklər arasında ilk Avropa çempionatında medal qazanıb
Günay Qurbanova Avropa çempionatında bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Aprel 21:30
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Avropa çempionu olan güləşçilərimiz Bakıda təntənə ilə qarşılanıb - FOTO
23 Aprel 21:11
Güləş

Avropa çempionu olan güləşçilərimiz Bakıda təntənə ilə qarşılanıb - FOTO

Albaniyada komanda hesabında birinci olan yığmamız vətənə qayıdıb
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq