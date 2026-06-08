8 İyun 2026
AZ

U17 milli komandanın böyük məşqçisi vəzifəsi Hacı Əliyevə həvalə edilib

Güləş
Xəbərlər
8 İyun 2026 21:28
37
U17 milli komandanın böyük məşqçisi vəzifəsi Hacı Əliyevə həvalə edilib

Sərbəst güləş üzrə aşağı yaş qrupları üzrə milli komandaların tərkibi yenidən formalaşıb.

İdman.Biz bildirir ki, Arif Abdullayev böyüklərdən ibarət milli komandanın məşqçilər heyətinə cəlb edilib.

U20 milli komandanın böyük məşqçisi vəzifəsinə Əşrəf Əliyev təyin edilib. Rövşən Hacıyev və Nazim Əlicanovla yanaşı, Əsgərxan Novruzov da bu komandada köməkçi-məşqçi funksiyasını yerinə yetirəcək.

U17 milli komandanın böyük məşqçisi vəzifəsi Hacı Əliyevə həvalə edilib. Məşqçilər heyətində Qırxlar Bədəlov, Allahverdi Vəliyev və Yaşar Əliyev də yer alıb.

U15 milli komandada böyük məşqçi vəzifəsini isə Emin Əzizov icra edəcək. Bu komandada digər məşqçilər Elşad Allahverdiyev və Əliabbas Rzazadə olacaq. Abil İbrahimov isə məşvərətçi-məşqçi statusuyla milli komandaya dəstək verəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sərbəst güləş məşqçiləri idmançıları getdikcə daha çox çimərlik güləşinə yönləndirirlər” – Oyan Nəzərianinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
16:36
Güləş

“Sərbəst güləş məşqçiləri idmançıları getdikcə daha çox çimərlik güləşinə yönləndirirlər” – Oyan Nəzərianinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Mütəxəssis çimərlik güləşinin olimpiada prespektivinə də toxunub
Çimərlik güləş millimizin baş məşqçisi Vyetnamda təlimçi kimi çıxış edib - FOTO
13:17
Güləş

Çimərlik güləş millimizin baş məşqçisi Vyetnamda təlimçi kimi çıxış edib - FOTO

Altı günlük kursda güləş üzrə müasir məşqçilik metodları və hazırlıq yanaşmaları iştirakçılarla bölüşülüb
“İki güləş növündə paralel karyera qurmaq yaxşı təcrübədir” - Ruslan Vəliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
6 İyun 16:59
Güləş

“İki güləş növündə paralel karyera qurmaq yaxşı təcrübədir” - Ruslan Vəliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Avropa çempionu çimərlik və sərbəst güləşdəki hədəflərindən danışıb
Güləş millimiz hazırlıqlarını müxtəlif bölgələrdə davam etdirir
5 İyun 14:17
Güləş

Güləş millimiz hazırlıqlarını müxtəlif bölgələrdə davam etdirir

Dünya çempionatı iyulun 27-dən avqustun 2-nə kimi Bakıda təşkil olunacaq
AGF-də tibbi məsələlərlə bağlı iclas keçirilib
3 İyun 18:29
Güləş

AGF-də tibbi məsələlərlə bağlı iclas keçirilib

Müzakirələr zamanı iştirakçılar tərəfindən müxtəlif təkliflər səsləndirilib
AGF-nin Texniki və Hakimlər Komitəsinə yeni üzvlər seçilib
2 İyun 19:13
Güləş

AGF-nin Texniki və Hakimlər Komitəsinə yeni üzvlər seçilib

Kamran Quliyev və Nurəddin Rəcəbov Texniki və Hakimlər Komitəsinin tərkibinə üzv seçiliblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib
Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq
Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 İyun 20:43
Gimnastika

Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan üçlüyü Dünya Kubokunda bütün rəqiblərini qabaqlayıblar