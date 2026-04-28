“Sumqayıt”dan 21-ci əsrin antirekordu

“Sumqayıt” Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümündə beşinci dəfə penaltidən yararlana bilməyib.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, “gənclik şəhəri” təmsilçisi mövsümdəki səkkiz belə imkanın yalnız üçünü qola çevirib.

29-cu turun “İmişli” ilə səfər görüşündə (2:0) Nikola Ninkoviç 11 metrlik cərimə zərbəsindən dəqiq ola bilməyib.

Bir komandanın mövsümdə beş penaltidən yararlanmaması turnirdə 21-ci əsrin antirekordudur. 2001-2026-cı illərdə üç dəfə bir komanda mövsüm ərzində 4 imkanı qaçırıb. “Şəfa” 2001/2002 mövsümündə 5, “Qarabağ” 2020/2021, “Sabah” isə 2022/2023 mövsümündə eyni sayda - 9 imkanın dördündən istifadə edə bilməyib.

“İmişli” ilə görüşədək bu antirekordun şəriki olan “Sumqayıt” artıq həmin üç komandanı da “geridə qoyub”.

Qeyd edək ki, ümumilikdə cari mövsümdə təyin olunan 60 penaltidən 48-i qolla nəticələnib. Bu zərbələrdən istifadə faizi 80-ə bərabərdir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Keynin “Bavariya”dakı mövqeyi dəyişir
13:01
Futbol

Keynin “Bavariya”dakı mövqeyi dəyişir

İngiltərəli futbolçu daha çox pleymeyker fuknsiyasını yerinə yetirir
Sadıq Sadıqov: “İnter matçında ürəyim tutdu” - MÜSAHİBƏ + FOTO
12:48
Azərbaycan futbolu

Sadıq Sadıqov: “İnter matçında ürəyim tutdu” - MÜSAHİBƏ + FOTO

“Neftçi” İdman Klubunun İdarəetmə aparatının rəhbəri fikirlərini bölüşüb
UEFA hakimi yeniyetməyə təcavüz şübhəsi ilə saxlanılıb
12:33
Futbol

UEFA hakimi yeniyetməyə təcavüz şübhəsi ilə saxlanılıb

Referi 2026-cı il dünya çempionatı oyunlarına təyin olunan hakimlərin siyahısındadır
DÇ-2026-da sarı vərəqələrlə bağlı yeni qayda tətbiq olunacaq
12:03
DÇ-2026

DÇ-2026-da sarı vərəqələrlə bağlı yeni qayda tətbiq olunacaq

Futbolçuların xəbərdarlıqları iki mərhələdə silinəcək
Badri Kvaratsxeliya oğlunun “Arsenal”a mümkün keçidi barədə danışıb
11:48
Futbol

Badri Kvaratsxeliya oğlunun “Arsenal”a mümkün keçidi barədə danışıb

İngiltərə klubları Xviça Kvaratsxeliya ilə yaxından maraqlanır
Hayderson Hurtado: “Əsas məqsəd “Qarabağ”ı keçmək yox, yerimizi qorumaqdır” - MÜSAHİBƏ
11:33
Futbol

Hayderson Hurtado: “Əsas məqsəd “Qarabağ”ı keçmək yox, yerimizi qorumaqdır” - MÜSAHİBƏ

“Turan Tovuz” hücumçusu “Zirə” ilə qarşılaşmaları şərh etdi

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi