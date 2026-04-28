UEFA hakimi yeniyetməyə təcavüz şübhəsi ilə saxlanılıb

28 Aprel 2026 12:33
Böyük Britaniyada UEFA səviyyəli futbol hakimi yeniyetməyə qarşı qeyri-etik hərəkətlərdə şübhəli bilinərək saxlanılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “The Sun” məlumat yayıb.

Mənbənin məlumatına görə, insident otellərdən birində baş verib. Bildirilir ki, hakim ictimai zonada yeniyetmə ilə söhbətə başlayıb, daha sonra ona toxunmağa cəhd edib və öz otağına dəvət etməyə çalışıb.

Hadisə barədə polisə ya zərərçəkənin özü, ya da onun tanışı məlumat verib. Hakim oteldən ayrıldıqdan sonra avrokubok matçını idarə edib, daha sonra geri qayıdaraq UEFA nümayəndələrinin iştirakı ilə saxlanılıb. Dindirildikdən sonra o, zaminə buraxılıb.

Qeyd olunur ki, bu referi 2026-cı il dünya çempionatının oyunlarına təyin olunan hakimlər siyahısında yer alıb. FIFA isə bildirib ki, araşdırma başa çatana qədər o, qurumun himayəsi altında keçirilən yarışlarda iştirak etməyəcək. UEFA da vəziyyətlə bağlı “dərin narahatlıq” ifadə edib və hakimi oyunlardan uzaqlaşdırıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Keynin “Bavariya”dakı mövqeyi dəyişir
13:01
Futbol

Keynin “Bavariya”dakı mövqeyi dəyişir

İngiltərəli futbolçu daha çox pleymeyker fuknsiyasını yerinə yetirir
Sadıq Sadıqov: “İnter matçında ürəyim tutdu” - MÜSAHİBƏ + FOTO
12:48
Azərbaycan futbolu

Sadıq Sadıqov: “İnter matçında ürəyim tutdu” - MÜSAHİBƏ + FOTO

“Neftçi” İdman Klubunun İdarəetmə aparatının rəhbəri fikirlərini bölüşüb
DÇ-2026-da sarı vərəqələrlə bağlı yeni qayda tətbiq olunacaq
12:03
DÇ-2026

DÇ-2026-da sarı vərəqələrlə bağlı yeni qayda tətbiq olunacaq

Futbolçuların xəbərdarlıqları iki mərhələdə silinəcək
“Sumqayıt”dan 21-ci əsrin antirekordu
11:58
Futbol

“Sumqayıt”dan 21-ci əsrin antirekordu

Ümumilikdə cari mövsümdə təyin olunan 60 penaltidən 48-i qolla nəticələnib
Badri Kvaratsxeliya oğlunun “Arsenal”a mümkün keçidi barədə danışıb
11:48
Futbol

Badri Kvaratsxeliya oğlunun “Arsenal”a mümkün keçidi barədə danışıb

İngiltərə klubları Xviça Kvaratsxeliya ilə yaxından maraqlanır
Hayderson Hurtado: “Əsas məqsəd “Qarabağ”ı keçmək yox, yerimizi qorumaqdır” - MÜSAHİBƏ
11:33
Futbol

Hayderson Hurtado: “Əsas məqsəd “Qarabağ”ı keçmək yox, yerimizi qorumaqdır” - MÜSAHİBƏ

“Turan Tovuz” hücumçusu “Zirə” ilə qarşılaşmaları şərh etdi

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi