28 Aprel 2026
AZ

“PSJ” - “Bavariya”: Çempionlar Liqasının finalı uğrunda döyüş Parisdə başlayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
İcmal
28 Aprel 2026 13:29
172
PSJ və “Bavariya” futbol klubları bu gün Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyununu keçirəcəklər.

İdman.Biz-in məlumatına görə, oyun Parisdə “Park de Prens” stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Cavab görüşü 6 mayda Münhendə baş tutacaq.

Bu qarşıdurma demək olar ki, erkən final kimi görünür. PSJ Çempionlar Liqasının qalibi statusunda titulunu müdafiə edir, “Bavariya” isə Avropanın ən stabil komandalarından biri kimi oyuna çıxır: münhenlilər Bundesliqanı qazanıb, Almaniya Kubokunun finalına yüksəlib və 1/4 finalda “Real”ı mübarizədən kənarlaşdıraraq Madrid klubunu iki oyunun cəmində 6:4 hesabı ilə məğlub ediblər.

Cari Çempionlar Liqası mövsümündə komandalar artıq bir dəfə qarşılaşıblar. Noyabr ayında “Bavariya” Parisdə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. Luis Dias fasiləyədək dubl edib, lakin daha sonra Aşraf Hakimi ilə kobudluğa görə qırmızı vərəqə alıb. PSJ ikinci hissədə Joau Neveşin qolu ilə fərqi azaltsa da, münhenlilər qələbəni qoruyublar.

Rəsmi oyunların ümumi tarixində üstünlük də “Bavariya”dadır. Komandalar 16 dəfə qarşılaşıb və heç-heçə olmayıb: 9 qələbə münhenlilərdə, 7 qələbə parislilərdədir.

PSJ yarımfinala inamlı seriya ilə gəlir. Çempionlar Liqasında Luis Enrikenin komandası pley-off mərhələsində “Monako”nu keçib, daha sonra 1/8 finalda “Çelsi”ni darmadağın edib və 1/4 finalda “Liverpul”u iki oyunda məğlub edib. Fransa çempionatında da parislilər sabit çıxış edirlər və liderlər sırasındadırlar.

“Bavariya” da az inandırıcı deyil. Vinsent Kompani rəhbərliyi altında komanda bütün turnirlərdə son doqquz matçını qazanıb və bu ilin yanvarından bəri məğlub olmayıb. Paris səfərindən əvvəlki son oyun isə emosional keçib: münhenlilər “Maynts”a 0:3 hesabı ilə uduzurdular, lakin sonda 4:3 hesabı ilə qalib gəldilər.

Matçın əsas intriqası tempin idarə olunmasıdır. Hər iki komanda çox qol vurur və güclü hücum xəttinə malikdir. PSJ-də ön xəttdə Xviça Kvaratsxeliya, Usman Dembele və Dezire Due seçilir, “Bavariya”da isə Harri Keyn, Luis Dias və Maykl Olise. Keyn karyerasının ən yaxşı mövsümlərindən birini keçirir və həlledici epizodlarda stabil şəkildə fərq yaradır.

Heyətlər baxımından vəziyyət bir qədər PSJ-nin xeyrinədir. Parislilərdə ciddi itkilər yoxdur və əsas oyunçuların hamısı hazır olmalıdır. “Bavariya”da isə bir neçə futbolçu yoxdur, həmçinin baş məşqçi Vinsent Kompani diskvalifikasiya olunub. Belçikalı çalışdırıcı Çempionlar Liqasında sarı vərəqələrin limitini keçdiyi üçün tribunada olacaq: üçüncü xəbərdarlığı 1/4 finalda “Real”a qarşı oyunda hakimin qərarları ilə bağlı etirazına görə alıb. Komandanı meydan kənarından onun köməkçisi Aaron Danks idarə etməlidir.

Ehtimal olunan heyət:

PSJ 4-3-3 sxemi ilə: qapıda Matvey Safonov. Müdafiədə Aşraf Hakimi, Markinyos, Vilyan Paço və Nunu Mendeş. Yarımmüdafiədə Fabian Ruis, Uorren Zair-Emeri və Joau Neveş. Hücumda Dezire Due, Usman Dembele və Xviça Kvaratsxeliya.

“Bavariya” 4-2-3-1 sxemi ilə: qapıda Manuel Noyer. Müdafiədə Yosip Stanisic, Dayo Upamekano, Conatan Ta və Konrad Laymer. Dayaq zonasında Aleksandr Pavloviç və Yozua Kimmix. Harri Keynin arxasında Maykl Olise, Camal Musiala və Luis Dias yer ala bilər.

Oyundan əvvəl Luis Enrike cəsarət və intensivliyə diqqət çəkib. PSJ-nin baş məşqçisi komandanın qələbə üçün oynayacağını və belə yüksək səviyyəli qarşılaşmada belə oyun üslubunu dəyişməyəcəyini bildirib.

Kompani isə “Bavariya”nın rəqibə hörmət etdiyini, lakin öz oyununu tətbiq etmək üçün kifayət qədər keyfiyyətə malik olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, oyunun nəticəsini detallar, qərarvermə sürəti və həlledici anlarda effektivlik müəyyən edəcək.

PSJ üçün ilk oyun yalnız Münhen səfəri öncəsi üstünlük qazanmaq şansı deyil, həm də “Bavariya” ilə keçmiş acı duel təcrübələrindən sonra komandanın daha yetkin olduğunu göstərmək imkanıdır. Münhenlilər üçün isə bu oyun Kompanisiz vəziyyətdə idarəetmə sınağıdır və Parisdə yenidən nəticə qazanmaq fürsətidir.

Ona görə də əsas məsələ ümumi status yox, konkret detallardır: cinahları kim qazanacaq, PSJ Keynin xətlərarası hərəkətlərini necə qarşılayacaq, “Bavariya” Dembele və Kvaratsxeliyanın sürətini necə dayandıracaq və fasilədən sonra hansı ehtiyat oyunçular daha faydalı olacaq. Məhz bu epizodlar cavab oyununa kimlərin real üstünlüklə gedəcəyini, kimlərin isə əldən verilmiş fürsət hissi ilə qalacağını müəyyən edə bilər.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

