28 Aprel 2026
AZ

“Barselona”nın xahişi var: Yamal DÇ-2026-nın startında oynamasın

Futbol
Xəbərlər
28 Aprel 2026 14:14
113
“Barselona”nın ispaniyalı vingeri Lamin Yamal İspaniya çempionatında “Selta Viqo”ya qarşı keçirilən son matçda zədələnib. İstedadlı futbolçu penaltini yerinə yetirərkən zədə alıb.

İdman.Biz “Diario AS”a istinadən xəbər verir ki, qısa müddət sonra oyunçu tibbi müayinədən keçib və mövsümün sonuna qədər meydana çıxa bilməyəcəyi açıqlanıb. Bununla belə, Yamalın dünya çempionatının startına hazır olacağı gözlənilir.

İspaniya KİV-in məlumatına görə, “Barselona”nın müəyyən istəyi var. Klub İspaniya millisinin Yamalı dünya çempionatının qrup mərhələsinin ilk iki oyununda oynatmamasını arzulayır.

Səbəb isə futbolçunun həmin görüşlərdə 100 faiz hazır olmaya bilməsidir. Yamalın Kabo-Verde və Səudiyyə Ərəbistanına qarşı matçları buraxa biləcəyi istisna edilmir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Timoteuş Puxaç: “Hakimin qərarını haqlı hesab edirəm” - MÜSAHİBƏ
14:29
Futbol

Timoteuş Puxaç: “Hakimin qərarını haqlı hesab edirəm” - MÜSAHİBƏ

O bidirib ki, 3 xal əsas hədəf idi
“PSJ” - “Bavariya”: Çempionlar Liqasının finalı uğrunda döyüş Parisdə başlayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13:29
Futbol

“PSJ” - “Bavariya”: Çempionlar Liqasının finalı uğrunda döyüş Parisdə başlayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Parisdəki qarşıdurma artıq Çempionlar Liqasının erkən finalı kimi adlandırılır
“Barselona” Ter Ştegenə güvənmir
13:15
Futbol

“Barselona” Ter Ştegenə güvənmir

Qapıçı üçün yenidən icarə variantı gündəmdədir
Keynin “Bavariya”dakı mövqeyi dəyişir
13:01
Futbol

Keynin “Bavariya”dakı mövqeyi dəyişir

İngiltərəli futbolçu daha çox pleymeyker fuknsiyasını yerinə yetirir
Sadıq Sadıqov: “İnter matçında ürəyim tutdu” - MÜSAHİBƏ + FOTO
12:48
Azərbaycan futbolu

Sadıq Sadıqov: “İnter matçında ürəyim tutdu” - MÜSAHİBƏ + FOTO

“Neftçi” İdman Klubunun İdarəetmə aparatının rəhbəri fikirlərini bölüşüb
UEFA hakimi yeniyetməyə təcavüz şübhəsi ilə saxlanılıb
12:33
Futbol

UEFA hakimi yeniyetməyə təcavüz şübhəsi ilə saxlanılıb

Referi 2026-cı il dünya çempionatı oyunlarına təyin olunan hakimlərin siyahısındadır

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi