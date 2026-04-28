28 Aprel 2026 15:40
“Sabah” Avropa futbolunun tarixində yeniliyə imza ata bilər - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Bakının “Sabah” futbol klubu Azərbaycan Premyer Liqasında tarixində ilk çempionluğa yaxındır və eyni zamanda artıq Avropa miqyasında unikal nailiyyətə imza ata bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, komanda turnir cədvəlinə 72 xalla inamla başçılıq edir ki, bu da Ağdamın “Qarabağ” klubundan 13 xal çoxdur. Qurban Qurbanovun yetirmələrinin ehtiyatda bir oyunu olsa da, komandaların son dövrlərdə göstərdiyi formaya nəzər salsaq, çempionatın sonuna yeddi tur qalmış ağdamlıların bakılıları yaxalaması az ehtimallıdır.

Əgər 8 sentyabr 2017-ci ildə yaradılmış “Sabah” mövsümü çempionluqla başa vursa, bu, təkcə yerli uğur olmayacaq, həm də Avropa miqyasında nadir hadisə sayılacaq. Çünki komanda öz ölkəsinin ən gənc çempionu olacaq. Bakı klubu 2017-ci ildə və ya daha sonra yaradılıb milli çempionatı qazanan ilk komanda kimi tarixə düşə bilər.

Söhbət yalnız sıfırdan yaradılmış klubdan getmir, həm də ad dəyişikliyi keçirməyən və mövcud strukturlar əsasında qurulmayan komandadan bəhs olunur. Üstəlik, hazırda Avropanın milli çempionatlarında (Azərbaycan Premyer Liqası istisna olmaqla) sıfırdan yaradılmış və turnir cədvəlinə başçılıq edən bu qədər gənc klub yoxdur. Beləliklə, “Sabah” öz ölkəsinin ən gənc çempion klubu kimi unikal nəticəyə çox yaxındır.

Bununla belə, Avropada ayrıca qeyd olunmalı bəzi nümunələr var. 2021-ci ildə yaradılmış Albaniyanın “AF Elbasani” klubu cari mövsümdə çempionluğa yaxındır. Komanda turnir cədvəlinə başçılıq edir, lakin “Sabah”dan fərqli olaraq, ən yaxın izləyicisini cəmi iki xal qabaqlayır.

Formal olaraq klub zaman meyarına uyğundur, lakin bu nümunəni tam “təmiz” hesab etmək olmaz: layihə Elbasan şəhərinin futbol tarixi ilə bağlıdır və əvvəlki “KF Elbasani” klubunun böhranından sonra yaranıb. Buna görə də bu hal daha çox əvvəlki ənənəyə söykənən yenilənmiş klub modelini əks etdirir, sıfırdan və heç bir tarixi davamlılıq olmadan yaradılmış layihə deyil.

Bununla yanaşı, Avropa futbolunda ruh baxımından oxşar hallar var, lakin onların hamısı daha əvvəl baş verib. Ən diqqətçəkən nümunələrdən biri Şimali Makedoniyanın “Struqa Trim-Lum” klubudur. Klub 2015-ci ildə yeni özəl layihə kimi yaradılıb, aşağı liqalardan çempionluğa qədər yüksəlib, 2022/23 mövsümündə ilk dəfə liqanı qazanıb və növbəti ildə bu statusunu təsdiqləyib.

Oxşar hekayə Litvanın “Panevejis” klubunda da yaşanıb. Klub əvvəlki şəhər nəhənginin yoxa çıxmasından sonra 2015-ci ildə yaradılıb və regionun yeni futbol layihəsinə çevrilib. Artıq 2023-cü ildə “Panevejis” təxminən səkkiz il ərzində zirvəyə yüksələrək çempion titulunu qazanıb.

Digər nümunə isə 2009-cu ildə yaradılmış Qazaxıstanın “Astana” klubudur. Komanda qısa müddətdə elita səviyyəsində möhkəmlənib və artıq 2014-cü ildə ölkə çempionu olaraq daxili arenada dominantlığın əsasını qoyub. Lakin bu hal da 2017-ci ildən sonrakı zaman meyarından xeyli kənara çıxır.

Beləliklə, Avropanın ən sürətli və uğurlu müasir layihələri arasında belə təsdiqlənmiş nümunələr 2017-ci ildən əvvəl yaradılmış klublara aiddir. Bu fonda “Sabah” yeni tipli ilk presedentə çevrilə bilər: artıq müasir futbol reallığında yaranmış, struktur davamlılığı və rebrendinqi olmayan, on ildən az müddətdə milli çempionatın zirvəsinə yüksələn klub.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
