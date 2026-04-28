28 Aprel 2026 14:45
“Şamaxı”nı tərk edən Ayxan Abbasov hansı kluba keçir?

Futbol millimizin baş məşqçisi Ayxan Abbasovun yeni iş yeri müəyyənləşib.

İdman.Biz prosport.az-a istinadən xəbər verir ki, onun ancaq millidə işləyəcəyi deyilsə də, belə olmayacaq.

O, “Şamaxı”nı mövsüm sonrası tərk edəcək və klub Premyer Liqaya çıxacağı halda, “Şəfa”da sükan arxasına keçəcək. Buna səbəb “Şəfa”nın Birinci Liqada olduğu kimi, Premyer Liqada da yerli futbolçu oynatmaq strategiyasına sadiq qalmasıdır. Bu səbəbdən Ayxan Abbasov millinin futbolçularını “Şəfa”da əlinin altında cəmləməkdə maraqlıdır.

“Qarabağ” Akademiyasının koordinatoru Aftandil Hacıyevlə isə anlaşmaq mümkün olmayıb.

“Şamaxı” isə mövsüm sonunda “Kəpəz”dən ayrılacağı gözlənilən Azər Bağırov və ya işsiz olan Elmar Baxşıyevi baş məşqçi gətirməyə çalışacaq.

Qeyd edək ki, Ayxan Abbasov “Şəfa”nın yetirməsi sayılır və ilk qollarını məhz bu klubda vurub. Ötən ilin sentyabrın 30-da “Şəfa” milli komandaya baş məşqçi təyin olunan Ayxan Abbasovu bu münasibətlə təbrik də edib.

