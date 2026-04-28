28 Aprel 2026
AZ

Keynin "Bavariya"dakı mövqeyi dəyişir

Futbol
Xəbərlər
28 Aprel 2026 13:01
174
Almaniyanın “Bavariya” klubunun müşahidə şurasının üzvü Karl-Heinz Rummenigge komandanın hücumçusu Harri Keynin meydandakı rolunun dəyişdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, bu barədə “T-Online” danışıb.

“Əvvəllər o, çoxlu qol vuran klassik hücumçu idi. Amma indi o, daha çox pleymeyker kimi çıxış edir, yarımmüdafiəyə çəkilir və dəqiq uzun ötürmələri ilə Maykl Olise və Luis Diazı zərbə mövqeyinə çıxarır. Bu, bizim oyun üslubumuz üçün çox vacibdir”, - deyə Rummenigge bildirib.

Keyn 2023-cü ilin avqustundan “Bavariya”da çıxış edir və onun müqaviləsi 30 iyun 2027-ci ilə qədər qüvvədədir. Bu mövsüm hücumçu 45 oyunda 53 qol vurub və 6 məhsuldar ötürmə verib.

“Transfermarkt” portalı futbolçunun transfer dəyərini 65 milyon avro qiymətləndirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Timoteuş Puxaç: “Hakimin qərarını haqlı hesab edirəm” - MÜSAHİBƏ
14:29
Futbol

Timoteuş Puxaç: “Hakimin qərarını haqlı hesab edirəm” - MÜSAHİBƏ

O bidirib ki, 3 xal əsas hədəf idi
“Barselona”nın xahişi var: Yamal DÇ-2026-nın startında oynamasın
14:14
Futbol

“Barselona”nın xahişi var: Yamal DÇ-2026-nın startında oynamasın

Gənc futbolçunun tam hazır olmaması narahatlıq yaradır
“PSJ” - “Bavariya”: Çempionlar Liqasının finalı uğrunda döyüş Parisdə başlayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13:29
Futbol

“PSJ” - “Bavariya”: Çempionlar Liqasının finalı uğrunda döyüş Parisdə başlayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Parisdəki qarşıdurma artıq Çempionlar Liqasının erkən finalı kimi adlandırılır
“Barselona” Ter Ştegenə güvənmir
13:15
Futbol

“Barselona” Ter Ştegenə güvənmir

Qapıçı üçün yenidən icarə variantı gündəmdədir
Sadıq Sadıqov: “İnter matçında ürəyim tutdu” - MÜSAHİBƏ + FOTO
12:48
Azərbaycan futbolu

Sadıq Sadıqov: “İnter matçında ürəyim tutdu” - MÜSAHİBƏ + FOTO

“Neftçi” İdman Klubunun İdarəetmə aparatının rəhbəri fikirlərini bölüşüb
UEFA hakimi yeniyetməyə təcavüz şübhəsi ilə saxlanılıb
12:33
Futbol

UEFA hakimi yeniyetməyə təcavüz şübhəsi ilə saxlanılıb

Referi 2026-cı il dünya çempionatı oyunlarına təyin olunan hakimlərin siyahısındadır

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi