27 Aprel 2026
AZ

İspaniyada qapıçı meydanda dəhşəti saçdı – VİDEO

Futbol
Xəbərlər
273
İspaniya Sequndasında “Ueska” və “Saraqosa” komandaları arasında keçirilən qarşılaşmada inanılmaz hadisələr yaşanıb. “Saraqosa”nın şərəfini qoruyan qapıçı Esteban Andrada oyun zamanı özündən çıxaraq rəqibə hücum edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulan Andrada qərarla barışmayıb və “Ueska”nın kapitanının üzünə yumruq zərbəsi endirib. Meydanda yaranan gərginlik nəticəsində hakim daha iki futbolçunu cəzalandırmalı olub.

Gərgin keçən görüşdə qapıçılar Dani Ximenes və Esteban Andrada ilə yanaşı, Dani Tasende də qırmızı vərəqə alaraq meydandan kənarlaşdırılıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Braziliyada qol sevincindən azarkeşlər hasarı uçurdular - VİDEO
08:38
Futbol

Braziliyada qol sevincindən azarkeşlər hasarı uçurdular - VİDEO

“Portugesa Santista”nın çempionluq qolu stadionda təhlükəli anlar yaşadıb
Ansu Fatinin atası futbolçunun gələcək planlarını açıqlayıb
06:45
Futbol

Ansu Fatinin atası futbolçunun gələcək planlarını açıqlayıb

Fati 27 matçda rəqib qapılarından on top keçirib
“River Pleyt”dən inanılmaz rekord - FOTO/VİDEO
05:52
Futbol

“River Pleyt”dən inanılmaz rekord - FOTO/VİDEO

Argentinanın “Boka Xuniors” futbol komandası ilə Superklasikoda 85 mindən çox azarkeş tribunaları doldurub
“Fənərbağça” azarkeşləri məşəlləri “Qalatasaray” azarkeşlərinin başına atdılar - VİDEO
05:10
Futbol

“Fənərbağça” azarkeşləri məşəlləri “Qalatasaray” azarkeşlərinin başına atdılar - VİDEO

Derbi qələbəsindən sonra “sarı-qırmızılılar” rəqibini sosial şəbəkədə hədəf alıb
“Zirə” almaniyalı legionerini saxlamaq üçün hərəkətə keçdi
04:43
Futbol

“Zirə” almaniyalı legionerini saxlamaq üçün hərəkətə keçdi

Leroy Mikelsin qardaşlarının ölkəmizdə qalması onun da qərarına təsir edə bilər
Bakı küçələrində derbi coşqusu: “Qalatasaray” azarkeşləri qələbəni qeyd ediblər - VİDEO
04:05
Futbol

Bakı küçələrində derbi coşqusu: “Qalatasaray” azarkeşləri qələbəni qeyd ediblər - VİDEO

“Sarı-qırmızılı” fanatlar qələbə sevincini Dənizkənarı Bulvarda paylaşıblar

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub