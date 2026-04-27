27 Aprel 2026
“Fənərbağça” azarkeşləri məşəlləri “Qalatasaray” azarkeşlərinin başına atdılar - VİDEO

27 Aprel 2026 05:10
“Fənərbağça” azarkeşləri məşəlləri “Qalatasaray” azarkeşlərinin başına atdılar - VİDEO

Türkiyə Superliqasının 31-ci turunda “Fənərbağça”nı 3:0 hesabı ilə məğlub edən “Qalatasaray” klubu oyunun yekununda rəqibinə ard-arda atmacalar atıb. İstanbul təmsilçisi bu qələbə ilə ardıcıl dördüncü, ümumilikdə isə 26-cı çempionluq yolunda böyük üstünlük əldə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Qalatasaray”ın ikinci qolundan sonra “Fənərbağça” azarkeşləri qonaq tribunasında məşəllər yandıraraq aşağıda outran “sarı-qırmızılı” azarkeşlərin başlarına atıblar. Həmin görüntüləri klubun ingilisdilli "X" hesabı paylaşaraq rəqibin ünvanına sərt ifadələr işlədib.

Paylaşımda “Fənərbağça” azarkeşləri boşa gedən daha bir mövsümü qeyd edirlər” sözləri qeyd olunub.

