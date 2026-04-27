27 Aprel 2026 03:48
“Fənərbağça” azarkeşləri Tedeskonu istefaya səslədilər

Türkiyə Superliqasının 31-ci turunda “Qalatasaray”a məğlub olan “Fənərbağça”da baş məşqçi Domeniko Tedeskonun gələcəyi sual altına düşüb. “Sarı-lacivərdli” tərəfdarlar darmadağından sonra gənc mütəxəssisin istefasını tələb ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, “RAMS Park”da keçirilən və meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatan oyundan sonra həm stadionda, həm də sosial şəbəkələrdə Tedeskoya qarşı böyük etiraz başlayıb. Turnir cədvəlində rəqibindən yeddi xal geri düşən İstanbul təmsilçisinin azarkeşləri komandanın nümayiş etdirdiyi oyundan narazı olduqlarını bildiriblər.

Azarkeşlər italyan məşqçinin vəzifəsindən ayrılmasının zəruriliyini vurğulayaraq klub rəhbərliyinə çağırış ediblər.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakı küçələrində derbi coşqusu: “Qalatasaray” azarkeşləri qələbəni qeyd ediblər - VİDEO
04:05
Futbol

Bakı küçələrində derbi coşqusu: “Qalatasaray” azarkeşləri qələbəni qeyd ediblər - VİDEO

“Sarı-qırmızılı” fanatlar qələbə sevincini Dənizkənarı Bulvarda paylaşıblar
Derbidə qırmızı vərəqə alan Edersonun VAR qəzəbi - VİDEO
02:53
Futbol

Derbidə qırmızı vərəqə alan Edersonun VAR qəzəbi - VİDEO

Braziliyalı qapıçı meydanı tərk edərkən monitoru yumruqlayıb
Vitali Vernidub: “Oyunçu “Neftçi”yə görə incikliyini unutmalıdır”
02:32
Futbol

Vitali Vernidub: “Oyunçu “Neftçi”yə görə incikliyini unutmalıdır”

Paytaxt təmsilçisinin məşqçisi darmadağın olduqları “Qarabağ”la oyundan sonra azarkeşlərdən üzr istəyib

Robert Levandovski “Barselona”dan ayrılır
01:38
Futbol

Robert Levandovski “Barselona”dan ayrılır

Polşalı hücumçunun dördüncü mövsümün sonunda klubdan gedəcəyi iddia edilib
Liqa 1: “Nitsa” məğlubiyyətdən son dəqiqələrdə qaçdı - YENİLƏNİB
01:15
Futbol

Liqa 1: “Nitsa” məğlubiyyətdən son dəqiqələrdə qaçdı - YENİLƏNİB

Pyer-Emil Höybyerqin qolu qələbə üçün kifayət etməyib
La Liqa: “Vilyarreal”dan ÇL yolunda böyük addım – YENİLƏNİB + VİDEO
01:06
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal”dan ÇL yolunda böyük addım – YENİLƏNİB + VİDEO

Jerar Moreno və Nikola Pepenin qolları “Selta”nı xalsız qoyub

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub

La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 01:07
Futbol

La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi doğma meydanda “Atletik”i məğlub edərək mövqeyini qoruyub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı