Superliqa: “Gənclərbirliyi” on oyundan sonra üç xalı gördü

Türkiyə Superliqasının 31-ci turunda sağ qalmaq uğrunda mübarizə aparan Türkiyənin “Gənclərbirliyi” futbol komandası səfərdə “Kocaelispor”u 1-0 hesabı ilə məğlub edərək mühüm qələbə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi on oyundan sonra nəhayət qələbə həsrətinə son qoyub. “Eryaman” stadionunda baş tutan qarşılaşmada meydan sahiblərinə üç xalı gətirən yeganə qolu 34-cü dəqiqədə penaltidən Metehan Mimaroğlu vurub.

Bu nəticə ilə “Gənclərbirliyi” (14) xallarının sayını 28-ə yüksəldərək aşağı liqaya düşmək pilləsindən uzaqlaşıb. “Kocaelispor” (11) isə 36 xalda qalıb.

Baş məşqçi Volkan Demirel isə komandadakı ikinci dövründə ilk liqa qələbəsini əldə edib.

