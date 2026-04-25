25 Aprel 2026
La Liqa: “Alaves”dən geri dönüş, “Malyorka” məğlubiyyətə uğradı

25 Aprel 2026 18:07
“Alaves” futbol komandası İspaniya La Liqasının 32-ci turu çərçivəsində öz meydanında “Malyorka”nı qəbul edib. Meydan sahibləri gərgin keçən qarşılaşmada 2:1 hesablı qələbəyə seviniblər.

İdman.Biz xəbər verirki, oyunun 18-ci dəqiqəsində Samu Koştanın ötürməsini qola çevirən Xan Virxili qonaqları önə keçirib. Lakin fasilədən sonra üstünlüyü ələ alan meydan sahibləri vəziyyəti dəyişməyi bacarıblar. 56-cı dəqiqədə Abde Rebbasın ötürməsindən sonra Toni Martines tarazlığı bərpa edib. 69-cu dəqiqədə isə Martines dublunu rəsmiləşdirərək “Alaves”ə qələbə qazandıran qola imza atıb.

Bu qələbədən sonra xallarının sayını 36-ya çatdıran “Alaves” turnir cədvəlində 15-ci pilləyə yüksəlib. Aktivində 35 xal olan “Malyorka” isə 16-cı sırada qərarlaşıb.

