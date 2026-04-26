26 Aprel 2026
Liqa 1: “Strasbur”dan möhtəşəm geri dönüş, “Loryan” son dəqiqələrdə sarsıldı

26 Aprel 2026
Fransa Liqa 1-in 31-ci turunda Fransanın “Strasbur” futbol komandası səfərdə “Loryan”ın qonağı olub. Gərgin keçən qarşılaşma qonaqların 3-2 hesablı əzmkar qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, meydan sahibləri oyuna daha yaxşı başlayaraq 26-cı dəqiqədə Noa Kadiu ilə hesabı açıblar. İkinci hissənin əvvəlində, 54-cü dəqiqədə Pablo Pajis fərqi iki topa çatdırıb. Lakin “Strasbur” təslim olmayaraq 62-ci dəqiqədə Sebastian Nanasinin qolu ilə ümidlənib.

Oyunun son hissəsində təzyiqi artıran qonaqlar Nataniel Acenin avtoqolu sayəsində tarazlığı bərpa ediblər. Matçın əlavə vaxtında isə Endryu Omobamidele “Strasbur”a qələbə gətirən qola imza atıb.

Bu nəticədən sonra xallarının sayını 46-ya çatdıran “Strasbur” turnir cədvəlində səkkizinci pillədə qərarlaşıb. 41 xalı olan “Loryan” isə doqquzuncu yerdədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İngiltərə kuboku: “Çelsi” finala bir qolla keçidi - VİDEO
20:15
Futbol

İngiltərə kuboku: “Çelsi” finala bir qolla keçidi - VİDEO

Enzo Fernandesin dəqiq zərbəsi “mavilər”i “Uembli”də qələbəyə daşıyıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşmasında ikinci hissə başladı - CANLI
20:02
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşmasında ikinci hissə başladı - CANLI

Oyun "Palms Sports Arena"da keçiriləcək
Bundesliqa: “Ştutqart” evdə xal itirdi
19:43
Futbol

Bundesliqa: “Ştutqart” evdə xal itirdi

Ermedin Demiroviçin qolu “şvablar”ı məğlubiyyətdən xilas edib
Seriya A: Fabreqasın “Komo”su İtaliyada beşinci pilləyə yüksəldi
19:06
Dünya futbolu

Seriya A: Fabreqasın “Komo”su İtaliyada beşinci pilləyə yüksəldi - YENİLƏNİR

Anastasios Duvikas və Assane Diaonun qolları Genuyada qələbəni təmin etdi
La Liqa: “Real Sosyedad” qələbəni son saniyələrdə əldən verdi - VİDEO
18:22
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” qələbəni son saniyələrdə əldən verdi - VİDEO

Madriddə altı qol və qırmızı vərəqə
Superliqa: “Gənclərbirliyi” on oyundan sonra üç xalı gördü
18:09
Futbol

Superliqa: “Gənclərbirliyi” on oyundan sonra üç xalı gördü

Volkan Demirelin gəlişi ilə paytaxt təmsilçisi dirçəldi

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO
01:07
Futbol

La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi doğma meydanda “Atletik”i məğlub edərək mövqeyini qoruyub
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov Avropa çempionu oldu, Cəbrayıl Hacıyev bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 21:39
Güləş

İslam Bazarqanov Avropa çempionu oldu, Cəbrayıl Hacıyev bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq