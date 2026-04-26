Liqa 1: “Strasbur”dan möhtəşəm geri dönüş, “Loryan” son dəqiqələrdə sarsıldı

Fransa Liqa 1-in 31-ci turunda Fransanın “Strasbur” futbol komandası səfərdə “Loryan”ın qonağı olub. Gərgin keçən qarşılaşma qonaqların 3-2 hesablı əzmkar qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, meydan sahibləri oyuna daha yaxşı başlayaraq 26-cı dəqiqədə Noa Kadiu ilə hesabı açıblar. İkinci hissənin əvvəlində, 54-cü dəqiqədə Pablo Pajis fərqi iki topa çatdırıb. Lakin “Strasbur” təslim olmayaraq 62-ci dəqiqədə Sebastian Nanasinin qolu ilə ümidlənib.
Oyunun son hissəsində təzyiqi artıran qonaqlar Nataniel Acenin avtoqolu sayəsində tarazlığı bərpa ediblər. Matçın əlavə vaxtında isə Endryu Omobamidele “Strasbur”a qələbə gətirən qola imza atıb.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 46-ya çatdıran “Strasbur” turnir cədvəlində səkkizinci pillədə qərarlaşıb. 41 xalı olan “Loryan” isə doqquzuncu yerdədir.