“Real” Bernardo Silva ilə danışıqlarda irəliləyiş əldə edib

“Real Madrid” “Mançester Siti”nin keçmiş yarımmüdafiəçisi Bernardo Silvaya rəsmi təklif göndərib.
İdman.Biz-in jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən məlumatına görə, 31 yaşlı futbolçu ilə müqavilə imzalamaq üçün danışıqlar irəliləyib.
Mənbənin məlumatına görə, “Real Madrid”ə təyin olunmağa yaxın olan məşqçi Joze Mourinyo Bernardo Silvanın transferi üçün səy göstərir. “Los Blancos” portuqaliyalı futbolçu ilə müqavilə imzalamaq uğrunda mübarizədə “Barselona” və “Atletiko Madrid”i məğlub edə biləcəklərinə əmindir.
Daha əvvəl mediada Silvanın “Barselona” ilə iki illik müqavilə imzalaya biləcəyi barədə xəbərlər yayılmışdı. Lakin yarımmüdafiəçi “Blaugrana”nın La Liqanın maliyyə qaydalarına uyğun olmasını təmin etmək üçün maaşının azaldılmasını qəbul etməyə hazırdır.