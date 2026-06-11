Mərakeşin iki oyunçusu zədə səbəbindən DÇ-2026-nı buraxacaq

FİFA-nın rəsmi saytına görə, “Betis”in cinah oyunçusu Abdessamad Ezzalzuli və “Marsel”in müdafiəçisi Nayef Ager zədə səbəbindən 2026-cı il dünya çempionatında Mərakeşdə oynaya bilməyəcəklər.
İdman.Biz bildirir ki, ispan klubunun cinah oyunçusu Norveçlə yoldaşlıq oyununda (1:1) sağ dizindən bağ zədəsi alıb.
Nayef Agerin zədəsinin mahiyyəti açıqlanmayıb. Onların yerinə hücumçu Mohamed Amine Sbai və müdafiəçi Marvan Sadane komandaya daxil edilib.
2026-cı il dünya çempionatında Mərakeş C qrupunda Braziliya, Haiti və Şotlandiya ilə oynayacaq.