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Mərakeşin iki oyunçusu zədə səbəbindən DÇ-2026-nı buraxacaq

DÇ-2026
Xəbərlər
11 İyun 2026 22:36
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Mərakeşin iki oyunçusu zədə səbəbindən DÇ-2026-nı buraxacaq

FİFA-nın rəsmi saytına görə, “Betis”in cinah oyunçusu Abdessamad Ezzalzuli və “Marsel”in müdafiəçisi Nayef Ager zədə səbəbindən 2026-cı il dünya çempionatında Mərakeşdə oynaya bilməyəcəklər.

İdman.Biz bildirir ki, ispan klubunun cinah oyunçusu Norveçlə yoldaşlıq oyununda (1:1) sağ dizindən bağ zədəsi alıb.

Nayef Agerin zədəsinin mahiyyəti açıqlanmayıb. Onların yerinə hücumçu Mohamed Amine Sbai və müdafiəçi Marvan Sadane komandaya daxil edilib.

2026-cı il dünya çempionatında Mərakeş C qrupunda Braziliya, Haiti və Şotlandiya ilə oynayacaq.

İdman.Biz
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