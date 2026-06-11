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Ruben Amorim “Milan”ın sükanı arxasına keçə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyun 2026 21:49
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Ruben Amorim “Milan”ın sükanı arxasına keçə bilər

“Milan” yaxın saatlarda “Mançester Yunayted”in keçmiş baş məşqçisi Ruben Amorimlə birbaşa əlaqə saxlayacaq.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Matteo Morettoya istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, İtaliya klubu həmçinin “Kristal Palas”ın məşqçisi Oliver Qlasner və “Əl Əhli”nin meneceri Mattias Yayssle ilə əlaqə saxlamaq niyyətindədir. Vurğulanır ki, yeni menecerlə bağlı son qərarı sürətləndirmək istəyən “Milan” üçün Qlasner daha aşağı prioritetə çevrilib.

Amorimin son vəzifəsi 2024-cü ilin noyabrından 2026-cı ilin yanvarına qədər “Mançester Yunayted”də olub.

İdman.Biz
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