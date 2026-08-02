Joze Mourinyo “Real”ın “Fiorentina” ilə oyununu şərh edib

"Real Madrid"in baş məşqçisi Joze Mourinyo komandasının "Fiorentina" ilə yoldaşlıq oyununda 2:2 hesablı heç-heçəsi ilə bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun Avstriyanın Klagenfurt şəhərindəki “Wörthersee” stadionunda baş tutub.
"Real Madrid"in üç üzünü gördüm: təzə, yorğun və son dərəcə yorğun. Təzə komanda çox yaxşı oynadı, fasiləyə 2:1 hesabı ilə öndə oldu. İlk hissə o qədər keyfiyyətli keçdi ki, asanlıqla 3:0 və ya 4:0 hesabı ilə qalib gələ bilərdik. Sonra oyun daha da çətinləşdi, bizi təzyiq altına aldılar və ikinci üz ortaya çıxdı. Cərimə meydançasında Joan [Martines] və Mario [Rivas] kimi iki gənc oyunçu ilə oynayırdıq... onlar fantastik oyun nümayiş etdirdilər, amma fiziki cəhətdən hələ Moyze Kin kimi nəhənglə oynayacaq səviyyədə deyillər. Və həqiqətən bəyəndiyim üçüncü şəxs olduqca yorğun olan komanda idi, amma yenə də birliyi qoruyub saxlaya və oyuna nəzarəti bərpa edə bildilər.
Dumfris və Endrik üç gün məşq etdilər və 70 dəqiqədən çox oynadılar. Bu, mənim üçün çox şey ifadə edən fantastik bir səydir. Bizə verdikləri şeylərə görə onlara təşəkkür etdim. Hər şeyi çox bəyəndim", - deyə Mourinyo bildirib.