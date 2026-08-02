2 Avqust 2026
AZ

“Porto” 25-ci dəfə Portuqaliya Superkubokunu qazanıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 Avqust 2026 01:53
119
“Porto” 25-ci dəfə Portuqaliya Superkubokunu qazanıb

Portuqaliya çempionu “Porto” ilə ölkə kubokunun qalibi, ikinci liqada çıxış edən “Torrinse” arasında keçirilən 2026-cı il Portuqaliya Superkuboku uğrunda matç başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Porto” 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

Oyunun yeganə qolunu 38-ci dəqiqədə “Porto” yarımmüdafiəçisi Viktor Froholdt vurub.

Beləliklə, “Porto” klub tarixində 25-ci dəfə Portuqaliya Superkubokunu qazanıb. Ən yaxın rəqibi olan “Benfika” 10, “Sportinq” isə 9 dəfə Superkuboku alıb. “Boavişta” üç dəfə, “Vitoriya” isə bir dəfə Portuqaliya Superkubokunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal” Vinisiusa görə klubun maaş strukturunu pozmağa hazırdır
03:10
Dünya futbolu

“Arsenal” Vinisiusa görə klubun maaş strukturunu pozmağa hazırdır

Vinisiusun İspaniya nəhəni ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayında başa çatır
Joze Mourinyo “Real”ın “Fiorentina” ilə oyununu şərh edib
01:34
Dünya futbolu

Joze Mourinyo “Real”ın “Fiorentina” ilə oyununu şərh edib

"Real" "Fiorentina" ilə heç-heçə edib
“Arsenal” “Jirona”nı darmadağın edib
01:16
Dünya futbolu

“Arsenal” “Jirona”nı darmadağın edib

İngiltərə Premyer Liqasının ilk turunda “Arsenal” evdə debütant “Koventri” ilə qarşılaşacaq
“Bornmut” Portuqaliya millisinin müdafiəçisini transfer edib
00:54
Dünya futbolu

“Bornmut” Portuqaliya millisinin müdafiəçisini transfer edib

António Silva "Benfika"nın gənclər sisteminin yetirməsidir
Denni Uelbek “Çelsi” ilə müqavilə imzalayıb
00:32
Dünya futbolu

Denni Uelbek “Çelsi” ilə müqavilə imzalayıb

Denni Uelbek "Mançester Yunayted"in gənclər sisteminin yetirməsidir
“Brentford” rekord məbləğə “Lans”dan Sanqareni heyətinə qatıb
00:10
Dünya futbolu

“Brentford” rekord məbləğə “Lans”dan Sanqareni heyətinə qatıb

Sanqare 2025/2026 mövsümü üçün Fransa Liqa 1 Ulduzlar Komandasına daxil edilib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
31 İyul 00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
“Zirə” UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırdı
30 İyul 21:52
Futbol

“Zirə” UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matç Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib