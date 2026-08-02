“Brentford” rekord məbləğə “Lans”dan Sanqareni heyətinə qatıb

“Brentford” malili yarımmüdafiəçisi Mamadu Sanqare ilə müqavilə imzalayıb.
İdman.Biz-in ingilis klubunun mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, oyunçu Fransanın "Lans" klubundan klub rekord məbləğ qarşılığında alınıb. 24 yaşlı futbolçu daha bir il müddətinə transfer hüququ ilə beş illik müqavilə imzalayıb.
"Biz uzun müddətdir Mamadu ilə maraqlanırıq. O, bizim radarımızda idi və biz onu transfer etməkdə həqiqətən çox istəyirdik", - deyə “Brentford”un meneceri Keyt Endryusun klubun rəsmi saytında verdiyi açıqlamada bildirilir.
Sanqare 2025/2026 mövsümü üçün Fransa Liqa 1 Ulduzlar Komandasına daxil edilib. Mediada yayılan məlumatlara görə, transfer haqqı 48 milyon avro olub. Əvvəllər “Brentford”un ən bahalı transferi ötən yay 42,8 milyon avro qarşılığında “Bornmut”dan transfer edilən cinah oyunçusu Danqo Uattara idi.