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“Fulhem” “Real Madrid”in daha bir oyunçusunu hədəfə alıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 Avqust 2026 06:20
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“Fulhem” “Real Madrid”in daha bir oyunçusunu hədəfə alıb

"Real Madrid"in yarımmüdafiəçisi Tyaqo Pitarç "Fulhem"ə keçə bilər.

İdman.Biz-in "Marca"ya istinadən verdiyi məlumata görə, londonlular hücumçu Qonsalo Qarsiya və yarımmüdafiəçi Sezar Palasiosun 50 milyon avroya transferindən sonra "Real Madrid"in gənclik məhsulunu transfer etməyi planlaşdırırlar.

Mənbənin məlumatına görə, "Fulhem" oyunçunun razılığını aldığı üçün transferi tamamlamağa tələsmir. İspaniyalı oyunçu "Real Madrid"də debütü zamanı baş məşqçisi olmuş Alvaro Arbeloa ilə yenidən birləşməyə məmnun olardı.

Arbeloanın gedişindən sonra Pitarçın "Real Madrid"dəki vəziyyəti dəyişib. Gənc oyunçunun mövsümöncəsi məşqçilik dövründə Mourinyo tərəfindən məşqçi kimi çalışdırılacağı gözlənilirdi, lakin klubun planı onu gənclər komandasında saxlamaqdır.

İdman.Biz
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