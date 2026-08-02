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KONKAKAF FİFA-nın öz planına yenidən baxmaq qərarına münasibət bildirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 Avqust 2026 05:17
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KONKAKAF FİFA-nın öz planına yenidən baxmaq qərarına münasibət bildirib

Şimali, Mərkəzi Amerika və Karib Hövzəsi Futbol Assosiasiyası (KONKAKAF) FİFA-nın Canni İnfantinonun dünya çempionatı hüquqlarının bir hissəsini özəl investorlara satmaq planını rədd etməsini alqışlayıb.

KONKAKAF daha əvvəl FİFA-nın dünya çempionatı hüquqlarının səhmlərini özəl investorlara satmaq ideyasını rədd edən bir bəyanat yaymışdı.

"KONKAKAF və onun 41 üzv assosiasiyası FIFA layihəsinin rədd edilməsini alqışlayır.

Futbol ictimaiyyətinə birliklərinə görə minnətdarıq. Futbolun uzunmüddətli maraqlarının müdafiəsindəki birliyimiz qələbə qazandı.

Son günlərin hadisələri göstərdi ki, dünya çempionatının gələcəyi şəffaflıq, məsləhətləşmə və ya lazımi prosedur olmadan müəyyən edilib.

Bu miqyaslı təklif rəhbərliyin artıq futbolu birinci yerə qoymamasının əlamətidir. Bu birtərəfli səhv idarəetmə hərəkəti bir sıra səhvlərin nəticəsidir. Prezidentin hərəkətlərinin hərtərəfli təhlili zəruridir.

Bu narahatlıq bir çox konfederasiya tərəfindən paylaşılır. Oyunun müdafiəçiləri daxildən hərəkət edə bilmədikdə, futbol ailəsinin kimin məsuliyyət daşıdığını soruşmaq hüququ var.

FIFA özəl müəssisə deyil, oyunun maraqları naminə yaradılmış bir təşkilatdır. Ona xidmət edənlər məsuliyyət daşımalıdırlar.

FIFA Şurasının KONKAKAF üzvləri idarəetmə və liderlik məsələlərini FIFA Nizamnaməsinə ciddi şəkildə uyğun olaraq həll etməyə çalışacaqlar", - deyə KONKAKAF-ın bəyanatında bildirilir.

İnfantino şəxsən ona potensial olaraq on milyonlarla funt sterlinq qazandıra biləcək bir satış planı hazırlayırdı və Donald Trampa yaxın insanlarla danışıqlar aparıb. İdman ictimaiyyəti bu təşəbbüsü sərt şəkildə qınayıb.

İdman.Biz
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