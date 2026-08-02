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PSJ və “Yuventus” Kolo Muaninin transferi ilə bağlı razılığa gəliblər

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 Avqust 2026 04:14
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PSJ və “Yuventus” Kolo Muaninin transferi ilə bağlı razılığa gəliblər

“Yuventus” klubu fransız hücumçu Randal Kolo Muani üçün PSJ ilə transfer müqaviləsini razılaşdırıb.

İdman.Biz-in insayder Fabrizio Romanoya istinadən məlumatına görə, oyunçu transferdən əvvəl tibbi müayinədən keçmək üçün icazə alıb.

Kolo Muani “Yuventus”a icarə əsasında, almaq opsiyası və ya öhdəliyi ilə deyil, daimi əsasda qoşulacaq. Mənbənin məlumatına görə, italyanlar oyunçu üçün 38 milyon avro sabit ödəniş, üstəgəl 12 milyon avro bonus ödəyəcəklər.

Fransız futbolçunun “Yuventus”la müqaviləsi beş mövsüm davam edəcək və 2031-ci ilin yayında başa çatacaq. 27 yaşlı hücumçu ildə 5 milyon avrodan bir qədər çox qazanacaq. Kolo Muani 2025-ci ilin ilk yarısında “Yuventus2da icarə əsasında oynayıb.

İdman.Biz
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