“Arsenal” Vinisiusa görə klubun maaş strukturunu pozmağa hazırdır

"Arsenal" rəhbərliyi "Real Madrid"in hücumçusu Vinisius Juniorun nümayəndələrinə transfer olunacağı təqdirdə onu layihələrinin ulduzu etmək istədikləri barədə məlumat verib.
İdman.Biz bu barədə "The Athletic" qəzetinə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, "topçular" müqavilənin uzadılması üçün "Los Blancos" tərəfindən 20 milyon avro təklif edilən Vinisiusla müqavilə imzalamaq üçün komandanın adi əmək haqqı strukturundan imtina etməyə hazırdırlar. "Arsenal" həmçinin hücumçunun müqavilə bonusu və imic hüquqlarından istifadə ilə bağlı tələblərini yerinə yetirməyə hazırdır. Vurğulanır ki, oyunçu ilə "Real Madrid" arasındakı əsas fikir ayrılıqları uzadılma bonusunun ölçüsü ilə bağlıdır.
"Arsenal"ın sahibləri təklif olunan müqavilə məbləğlərini təsdiqləyiblər, lakin "rəqəmlər narahatedicidir". London klubu gözlənilən xərcləri kommersiya mənfəəti ilə kompensasiya etməyi gözləyir.
Vinisiusun İspaniya nəhəni ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayında başa çatır.