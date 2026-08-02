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“Everton” yarımmüdafiəçinin transferi ilə bağlı “Arsenal”la razılaşıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 Avqust 2026 07:11
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“Everton” yarımmüdafiəçinin transferi ilə bağlı “Arsenal”la razılaşıb

"Everton" yarımmüdafiəçi Kristian Nörqardın transferi üçün "Arsenal"la razılığa gəlib.

İdman.Biz-in "Sky Sports"a istinadən məlumatına görə, transfer məbləğinin təxminən 8 milyon avro olduğu təxmin edilir. Buna görə də 32 yaşlı dane oyunçusu "Brentford"dan transfer olunduqdan cəmi bir il sonra London klubundan ayrılacaq.

Ötən mövsüm Nörqard bütün yarışlarda 20 oyun keçirib, lakin bunlardan yalnız yeddisi "Arsenal"ın çempionluq qazandığı İngiltərə Premyer Liqasında baş tutub.

Mənbənin məlumatına görə, Nörqard "Everton"da yarımmüdafiəçi İdrissa Qeyeni əvəz edəcək. 36 yaşlı seneqallı yarımmüdafiəçi "Toffees"lə müqaviləsi bitdikdən sonra ötən həftə klubdan ayrılıb.

İdman.Biz
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