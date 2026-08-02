La Liqa prezidenti İnfantinonu FİFA-dakı postundan istefa verməyə çağırıb

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas FİFA-nın dünya çempionatı hüquqlarının bir hissəsini özəl investorlara satmaq planından imtina etmək qərarına reaksiya verib.
İdman.Biz bildirir ki, o, Canni İnfantinonu istefa verməyə çağırıb.
"FİFA-nın yarışlarını özəlləşdirmək təklifini geri götürmək qərarı yaxşı xəbərdir. Lakin bunun təşkilatın idarəetmə problemini həll etdiyini düşünmək ciddi səhv olardı.
Konfederasiyalar, milli assosiasiyalar, liqalar, oyunçular və digər futbol maraqlı tərəfləri özlərini bu qərarla məhdudlaşdırmamalı və məsələni bağlanmış hesab etməməlidirlər. Problem daha dərindədir.
Siyasi müdaxilədən sonra [Folarin Baloqunun] qırmızı vərəqəsinin ləğvini artıq unutmuşuq? Bəs ABŞ Konqresi tərəfindən açılan və Canni Infantinodan ciddi pozuntularla bağlı danışmağı tələb edən istintaqı? FİFA-dakı tarixi korrupsiya işlərində ittihamların ləğvini? Dünya çempionatı biletlərinin qalmaqallı qiymətlərini? Beynəlxalq təqvim, yeni turnirlər və formatlarla bağlı maraqlı tərəflərlə tam dialoq və koordinasiya olmadan qəbul edilən birtərəfli qərarlar necə olacaq?
Problem heç vaxt yalnız bir konkret təklif deyildi. Problem hakimiyyəti tək əldə cəmləşdirən, yoxlama və tarazlığı zəiflədən və qəbul edilən qərarlardan birbaşa təsirlənənlərin təsirini məhdudlaşdıran idarəetmə modelinin özündədir.
Buna görə də inanıram ki, Canni Infantino FİFA-ya rəhbərlik etməyə davam etməməlidir. Dünya futbolunun edə biləcək yeni rəhbərliyə ehtiyacı var. İdarəetmə sistemini modernləşdirmək, təşkilata etimadı bərpa etmək və gələcək qərarları bütün maraqlı tərəflərlə birgə qəbul etmək, onların idman, iqtisadi və sosial təsirlərini əvvəlcədən qiymətləndirmək, onları birtərəfli şəkildə tətbiq etmək əvəzinə.
Bir təklifi ləğv etmək əvvəlki hər şeyi silmək demək deyil. Bu, aysberqin yalnız görünən hissəsidir", - Tebas bildirib.
İnfantino şəxsən ona on milyonlarla funt sterlinq qazandıra biləcək bir satış planı hazırlayırdı və ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyasına yaxın şəxslərlə danışıqlar aparılırdı. Bir sıra futbol təşkilatları və idman xadimləri bu qərarı pisləyiblər.