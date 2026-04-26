Bundesliqa: “Ştutqart” evdə xal itirdi

26 Aprel 2026 19:43
Almaniya Bundesliqasının 31-ci turunda Almaniyanın “Ştutqart” futbol komandası öz meydanında “Verder”i qonaq edib. “Ştutqart Arena”da baş tutan qarşılaşma 1-1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qonaqlar 18-ci dəqiqədə Yens Stagenin qolu ilə önə keçsələr də, meydan sahibləri 61-ci dəqiqədə Ermedin Demiroviçin sayəsində tarazlığı bərpa edə biliblər.

Bu nəticədən sonra “Ştutqart” 57 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində qərarlaşıb. Aktivində 32 xalı olan “Verder” isə 12-ci sıradadır.

Növbəti turda “Ştutqart” mayın ikincisi səfərdə “Hoffenhaym” ilə üz-üzə gələcək. “Verder” isə öz meydanında “Auqsburq”u qonaq edəcək.

