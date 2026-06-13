“Bavariya” alman müdafiəçi üçün rekord məbləğ ödəməyə hazırlaşır

“Bavariya” “Ayntraxt”ın müdafiəçisi Nataniyel Braunun transferi üzərində işi fəal şəkildə davam etdirir.
İdman.Biz bu barədə Florian Plettenberqə istinadən bildirir.
Jurnalistin sözlərinə görə, klublar arasında danışıqlar inkişaf mərhələsindədir. Müqavilənin dəyəri 55 milyon avroya qədərdir ki, bu da alman müdafiəçisi üçün rekord qıra bilər. “Bavariya” və “Ayntraxt” hazırda potensial müqavilənin bir hissəsi olaraq mümkün bonusları müzakirə edirlər.
“Nürnberq”in gənclər akademiyasının yetirməsi olan Braun 2024-cü ilin yanvar ayında “Ayntraxt”a qoşulub. O, həmçinin Almaniya milli komandasında da oynayır.