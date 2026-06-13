Yovo Lukiç Bosniya və Herseqovina millisinin tarixinə düşüb

Bosniya və Herseqovina millisinin hücumçusu Yovo Lukiç 2026-cı il dünya çempionatında tarixi qol vurub.
İdman.Biz-in məlumatına görə, hücumçu Kanadaya qrup mərhələsi matçının 21-ci dəqiqəsində qol vurub.
Bu qol Bosniya və Herseqovinanın 2014-cü ildən bəri dünya çempionatında vurduğu ilk qol olub. Bosniyalılar sonuncu dəfə dünya çempionatında Braziliyada keçirilən turnirdə İranın qapısına qrup mərhələsi matçında qol vurublar.
Bundan əlavə, Lukiçin qolu Bosniya və Herseqovinanın dünya çempionatlarında vurduğu beşinci qol olub.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu turnir Bosniya komandası üçün yalnız ikinci dünya çempionatıdır. Komandanın dünya çempionatında əvvəlki iştirakı 2014-cü ildə olub.