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Ronaldu DÇ-2026-dan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 23:33
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Ronaldu DÇ-2026-dan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib

Portuqaliya millisinin kapitanı Kriştianu Ronaldu DÇ-2026-ya yola düşməzdən əvvəl milli komandanın azarkeşlərinə müraciət edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, 41 yaşlı hücumçu sosial mediada komandanın vida mərasimindən fotolar paylaşıb.

"Milyonlarla portuqaliyalının gücü ilə yola düşürük. Bizimlə olduğunuz üçün təşəkkür edirik!", Ronaldu yazıb.

Dünya çempionatının qrup mərhələsində Portuqaliya Konqo Demokratik Respublikası, Özbəkistan və Kolumbiya ilə oynayacaq.

Beşqat "Qızıl top" mükafatının sahibi daha əvvəl fiziki vəziyyətinin yaxşı olduğunu və komandasının Dünya Kubokundakı çıxışına nikbin baxdığını bildirmişdi.

Bu çempionat Ronaldunun sonuncu dünya çempionatı ola bilər. Uzun illərdir ki, o, Portuqaliya millisinin liderlərindən və dünya futbolunun əsas simvollarından biridir.

İdman.Biz

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