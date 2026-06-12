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FİFA Cənubi Koreya-Çexiya matçına azarkeş sayını artırmaqda ittiham olunur

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 19:00
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FİFA Cənubi Koreya-Çexiya matçına azarkeş sayını artırmaqda ittiham olunur

Jurnalistlər Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyasının (FİFA) Cənubi Koreya və Çexiya arasında DÇ-2026 matçında tamaşaçı sayını şişirtdiyindən şübhələnirlər.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 2:1 hesabı ilə Asiya təmsilçisinin xeyrinə qurtarıb.

Jurnalist Kiran Maguayr X sosial media səhifəsində yazıb: “Qvadalaxaradakı stadionun tutumu 45.664 nəfərdir. FİFA-nın rəsmi tamaşaçı sayı (və ya bəlkə də şişirdilmiş?) 44.985 nəfər olub. Maraqlı deyil? FİFA-ya qarşı çox sərt idik?”.

Maguire mesajı “Akron” stadionundakı tribunalardakı boş oturacaqların şəkli ilə müşayiət edib.

FİFA-nın izləyici sayı statistikası ilə bağlı oxşar bir status ispan jurnalist Albert Orteqa tərəfindən dərc edilib və o, belə nəticəyə gəlib: “FİFA yalan danışır”.

İdman.Biz
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