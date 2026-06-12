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İnfantino İtaliya millisi barədə: “208 komanda ilə dünya çempionatı keçirə bilərik”

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 19:31
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İnfantino İtaliya millisi barədə: “208 komanda ilə dünya çempionatı keçirə bilərik”

FİFA prezidenti Canni İnfantino İtaliya milli komandasının dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməməsi ilə bağlı zarafat edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, DÇ-2026 İtaliya komandasının ardıcıl üçüncü dəfə vəsiqə qazana bilmədiyi dünya çempionatıdır.

Kanada, Meksika və ABŞ-da keçirilən hazırkı turnirdə ilk dəfə 48 komanda iştirak edir.

“Dünyanı daha da cəlb etmək üçün 64 komandalı Dünya Kuboku keçirmək imkanını artıq müzakirə etmişik. Bu məsələ FİFA Şurasında qaldırılıb, amma hələlik 48 komanda ilə ilk turnirdən zövq alaq.

Bəlkə də İtaliya 64 komanda ilə vəsiqə qazanacaq... Və sonra onların vəsiqə qazanıb-qazanmayacağını görmək üçün 208 komandaya qədər gedə bilərik”, - İnfantino CazéTV-yə verdiyi müsahibədə bildirib.

İdman.Biz
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