12 İyun 2026
AZ

Neymar dünya çempionatının bütün qrup mərhələsini buraxa bilər – Menendes

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 18:45
102
Neymar dünya çempionatının bütün qrup mərhələsini buraxa bilər – Menendes

Teledeporte-un jurnalisti Niko Dias Menendesin sözlərinə görə, milli komandanın 2026-cı il dünya çempionatında Mərakeşə qarşı debüt oyununda (14 iyun) iştirakı şübhə altında olan Braziliya millisinin hücumçusu Neymar bütün qrup mərhələsini buraxa bilər.

İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl 34 yaşlı hücumçunun baldır zədəsindən sonra sağalma prosesini davam etdirdiyi bildirilirdi.

Neymarın fərdi proqram üzərində işlədiyi və meydanda ümumi məşqlərdə iştirak etmədiyi, isinmə hərəkətləri zamanı top hərəkətləri ilə məşğul olduğu vurğulanırdı.

İkinci turda Braziliya millisi Haiti (20 iyun), üçüncü turda isə Şotlandiya (25 iyun) ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İnfantino İtaliya millisi barədə: “208 komanda ilə dünya çempionatı keçirə bilərik”
19:31
DÇ-2026

İnfantino İtaliya millisi barədə: “208 komanda ilə dünya çempionatı keçirə bilərik”

Kanada, Meksika və ABŞ-da keçirilən hazırkı turnirdə ilk dəfə 48 komanda iştirak edir
CAR-ın qapıçısı afrikalıların onları dəstəkləməməsindən şikayət edib
19:15
DÇ-2026

CAR-ın qapıçısı afrikalıların onları dəstəkləməməsindən şikayət edib

Cənubi Afrika Respublikası A qrupunda oynayır
FİFA Cənubi Koreya-Çexiya matçına azarkeş sayını artırmaqda ittiham olunur
19:00
DÇ-2026

FİFA Cənubi Koreya-Çexiya matçına azarkeş sayını artırmaqda ittiham olunur

Oyunu 45 minə yaxın azarkeş izləyib
CAR qapıçısından Afrikaya emosional çağırış
18:13
DÇ-2026

CAR qapıçısından Afrikaya emosional çağırış

Ronven Uilyams Meksika ilə oyunda digər Afrika ölkələrindən dəstək görmədiklərinə təəssüflənib
Dembele: “Messi yenidən dünya çempionu ola bilər”
17:08
DÇ-2026

Dembele: “Messi yenidən dünya çempionu ola bilər”

Fransalı futbolçu argentinalı ulduzu gördüyü ən yaxşı oyunçu adlandırıb
İstidən qıpqırmızı olan Deklan Rays: “Anam məni ələ salır” - FOTO
16:59
DÇ-2026

İstidən qıpqırmızı olan Deklan Rays: “Anam məni ələ salır” - FOTO

İngiltərə millisinin yarımmüdafiəçisi DÇ-2026 öncəsi isti hava şəraitinə uyğunlaşmağın çətinliyindən danışıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb