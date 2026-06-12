Neymar dünya çempionatının bütün qrup mərhələsini buraxa bilər – Menendes

Teledeporte-un jurnalisti Niko Dias Menendesin sözlərinə görə, milli komandanın 2026-cı il dünya çempionatında Mərakeşə qarşı debüt oyununda (14 iyun) iştirakı şübhə altında olan Braziliya millisinin hücumçusu Neymar bütün qrup mərhələsini buraxa bilər.
İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl 34 yaşlı hücumçunun baldır zədəsindən sonra sağalma prosesini davam etdirdiyi bildirilirdi.
Neymarın fərdi proqram üzərində işlədiyi və meydanda ümumi məşqlərdə iştirak etmədiyi, isinmə hərəkətləri zamanı top hərəkətləri ilə məşğul olduğu vurğulanırdı.
İkinci turda Braziliya millisi Haiti (20 iyun), üçüncü turda isə Şotlandiya (25 iyun) ilə qarşılaşacaq.