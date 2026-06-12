Dembele: “Messi yenidən dünya çempionu ola bilər”

Fransa millisinin cinah oyunçusu Usman Dembele Argentina yığmasının hücumçusu Lionel Messi haqqında fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, Cənubi Amerika təmsilçisinin kapitanının yenidən dünya çempionu ola biləcəyini deyib.
Xatırladaq ki, 2022-ci ildə Messi ilə Argentina millisi dünya çempionatının finalında Fransanı məğlub edib. İyunun sonunda argentinalı ulduzun 39 yaşı tamam olacaq.
“Lionel Messi gördüyüm ən yaxşı futbolçudur. O, hələ də təhlükəlidir. 38 yaşında olmasına baxmayaraq, onu dayandırmaq çox çətindir. Bu yaşda da öz keyfiyyətlərini qoruyub saxlayır. Ona qarşı çox diqqətli olmaq lazımdır, çünki yenidən dünya çempionu ola bilər”, - deyə Dembele açıqlamasında bildirib.