CAR qapıçısından Afrikaya emosional çağırış

Cənubi Afrika Respublikası millisinin qapıçısı Ronven Uilyams DÇ-2026-nın açılış matçında digər Afrika ölkələrinin onların əvəzinə Meksikanı dəstəkləməsindən narazılığını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, CAR millisinin kapitanı afrikalı azarkeşlərin əvvəlki Dünya Çempionatlarında qitə təmsilçilərinə dəstək verdiklərini, lakin bu dəfə fərqli münasibətlə üzləşdiklərini söyləyib.
“Afrikalılar hər Dünya Çempionatında digər Afrika yığmalarını dəstəkləyiblər. Lakin bizim vəziyyətimizdə niyə hər şeyin fərqli olduğunu anlaya bilmirəm. Bir çox afrikalı bizi deyil, Meksikanı dəstəklədi. Az qala ağlayacaqdıq, bu, həqiqətən çox kədərlidir. Gəlin, afrikalılar olaraq bir-birimizi dəstəkləyək və birlikdə olaq”, - deyə Uilyams bildirib.
Qeyd edək ki, CAR millisi DÇ-2026-nın açılış matçında Meksikaya 0:2 hesabı ilə məğlub olub. Qarşılaşma 11 iyunda Mexikodakı “Azteka” stadionunda keçirilib.
Afrika təmsilçisi A qrupundakı növbəti oyununu 18 iyunda Atlantada Çexiyaya qarşı keçirəcək.