12 İyun 2026
AZ

DÇ-2026-da qalmaqal: Qana millisinin ulduzu Kanadaya buraxılmayıb

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 22:31
76
DÇ-2026-da qalmaqal: Qana millisinin ulduzu Kanadaya buraxılmayıb

Qanalı yarımmüdafiəçi Tomas Parti komandasının 2026-cı il dünya çempionatındakı ilk oyununu buraxacaq.

İdman.Biz-in The Athletic-ə istinadən verdiyi məlumata görə, oyunçunun Kanadaya girişi qadağan edilib və Qana qrup mərhələsinin ilk oyununu Panama ilə keçirəcək.

Mənbənin məlumatına görə, qərar oyunçuya qarşı cinsi təcavüz iddiaları ilə bağlı istintaqla bağlıdır. Parti əvvəllər ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamları təkzib etmişdi.

Qana-Panama matçı iyunun 18-də Kanadada keçiriləcək. Afrika millisi daha sonra ABŞ-da daha iki qrup mərhələsi oyunu - İngiltərə və Xorvatiyaya qarşı oynayacaq.

32 yaşlı yarımmüdafiəçi 2025/26 mövsümündə İspaniyada "Vilyarreal" komandasında oynayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Kanada Bosniya və Herseqovinaya qarşı
23:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada Bosniya və Herseqovinaya qarşı - YENİLƏNİR

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilir
FİFA tamaşaçı sayının şişirdilməsi ilə bağlı iddialara cavab verib
23:01
DÇ-2026

FİFA tamaşaçı sayının şişirdilməsi ilə bağlı iddialara cavab verib - YENİLƏNİB

Oyunu 45 minə yaxın azarkeş izləyib
Son Hın Min məşqçisinin uğurunu təkrar edib
21:34
DÇ-2026

Son Hın Min məşqçisinin uğurunu təkrar edib

Bunu ilk edən Cənubi Koreyanın hazırkı baş məşqçisi Hon Myon Bo olub
İnfantino İtaliya millisi barədə: “208 komanda ilə dünya çempionatı keçirə bilərik”
19:31
DÇ-2026

İnfantino İtaliya millisi barədə: “208 komanda ilə dünya çempionatı keçirə bilərik”

Kanada, Meksika və ABŞ-da keçirilən hazırkı turnirdə ilk dəfə 48 komanda iştirak edir
CAR-ın qapıçısı afrikalıların onları dəstəkləməməsindən şikayət edib
19:15
DÇ-2026

CAR-ın qapıçısı afrikalıların onları dəstəkləməməsindən şikayət edib

Cənubi Afrika Respublikası A qrupunda oynayır
Neymar dünya çempionatının bütün qrup mərhələsini buraxa bilər – Menendes
18:45
DÇ-2026

Neymar dünya çempionatının bütün qrup mərhələsini buraxa bilər – Menendes

İkinci turda Braziliya millisi Haiti, üçüncü turda isə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb