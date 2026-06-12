DÇ-2026-da qalmaqal: Qana millisinin ulduzu Kanadaya buraxılmayıb

Qanalı yarımmüdafiəçi Tomas Parti komandasının 2026-cı il dünya çempionatındakı ilk oyununu buraxacaq.
İdman.Biz-in The Athletic-ə istinadən verdiyi məlumata görə, oyunçunun Kanadaya girişi qadağan edilib və Qana qrup mərhələsinin ilk oyununu Panama ilə keçirəcək.
Mənbənin məlumatına görə, qərar oyunçuya qarşı cinsi təcavüz iddiaları ilə bağlı istintaqla bağlıdır. Parti əvvəllər ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamları təkzib etmişdi.
Qana-Panama matçı iyunun 18-də Kanadada keçiriləcək. Afrika millisi daha sonra ABŞ-da daha iki qrup mərhələsi oyunu - İngiltərə və Xorvatiyaya qarşı oynayacaq.
32 yaşlı yarımmüdafiəçi 2025/26 mövsümündə İspaniyada "Vilyarreal" komandasında oynayıb.