La Liqa: “Real Sosyedad” qələbəni son saniyələrdə əldən verdi - VİDEO

İspaniya La Liqasında “Real Sosyedad” futbol komandası səfərdə “Rayo Valyekano”nun qonağı olub. “Valyekas” stadionunda baş tutan 32-ci turun oyunu 3-3 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçda hesabı 22-ci dəqiqədə Mikel Oyarzabal açıb. Meydan sahibləri 30-cu dəqiqədə Serxio Kamelyo ilə tarazlığı bərpa etsələr də, 63-cü dəqiqədə Orri Oskarsson qonaqları yenidən önə keçirib. 76-cı dəqiqədə Mikel Oyarzabal penaltini dəqiq yerinə yetirərək dublunu rəsmiləşdirib.
Oyunun sonu meydan sahiblərinin geri dönüşü ilə yadda qalıb. 84-cü dəqiqədə Floriyan Lejen fərqi azaldıb, 90+9-cu dəqiqədə isə Aleşandre Juravski bərabərlik qolunu vurub. Matçın 90+12-ci dəqiqəsində İsi Palason qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.
Hazırda “Real Sosyedad” 43 xalla səkkizinci, “Rayo Valyekano” isə 39 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.