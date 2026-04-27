Bakı küçələrində derbi coşqusu: “Qalatasaray” azarkeşləri qələbəni qeyd ediblər - VİDEO

Türkiyə Superliqasının 31-ci turunda “Qalatasaray”ın əzəli rəqibi “Fənərbağça” üzərində qazandığı 3:0 hesablı qələbə Bakıda da böyük coşqu ilə qarşılanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun başa çatmasından dərhal sonra paytaxtdakı “sarı-qırmızılı” azarkeşlər küçələrə axışaraq qələbəni qeyd etməyə başlayıblar.
Qələbə yürüşünün əsas mərkəzi Dənizkənarı Bulvar olub. Əllərində komandalarının bayraqlarını daşıyan yüzlərlə azarkeş şüarlar səsləndirərək çempionluq yolundakı bu vacib uğuru bayram ediblər.