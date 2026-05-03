3 May 2026
3 May 2026 00:12
Cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda idmançılarımız üç medal qazanıblar

Türkiyənin İstanbul şəhərində cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku start götürüb.

İdman.Biz bildirir ki, yarışın ilk günündə milli komandamız aktivinə 3 medal yazdırıb.

Nihad Məmişov (-66 kq) bütün rəqiblərini məğlub edərək qardaş ölkədə himnimizi səsləndirib. Ayxan Mirzəzadə (-60 kq) və Sadiq İsgəndərli (-66 kq) isə beynəlxalq turniri bürünc medalla başa vurublar.

Azərbaycan 1 qızıl və 2 bürünc mükafatla 27 ölkə arasında ümumi komanda hesabında üçüncü, oğlanların mübarizəsində isə ikinci pillədə qərarlaşıb.

