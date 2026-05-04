4 May 2026
AZ

“Arsenal”ın əfsanəvi futbolçusu Robert Piresdən “Atletiko”ya xəbərdarlıq

Futbol
Xəbərlər
4 May 2026 10:11
173
“Arsenal”ın əfsanəvi futbolçusu Robert Piresdən “Atletiko”ya xəbərdarlıq

İspaniyanın “Atletiko” futbol komandası ilə qarşılaşma öncəsi İngiltərənin “Arsenal” futbol komandasının əfsanəsi Robert Pires rəqibə xəbərdarlıq edib.

İdman.Biz EFE agentliyinə istinadla xəbər verir ki, fransalı ulduz “Emireyts” stadionunda rəqibi çətin gecənin gözlədiyini bildirib. Pires xatırladıb ki, “Atletiko” artıq bu mövsüm Londonda ağır məğlubiyyətlə üzləşib.

“Onlar bilirlər ki, bura gəlmək çətin olacaq. Çünki ötən ilin oktyabrında burada 4:0 hesabı ilə uduzublar. Rəqib çox qaçmalı olacağını və “Arsenal”ın topu onlara vermək istəməyəcəyini yaxşı bilir”, - deyə Pires qeyd edib.

Keçmiş yarımmüdafiəçi ilk oyunda Ebereçi Eze ilə bağlı yaşanan penalti mübahisəsinə də toxunub:

“Əgər Ezenin başına gələnlər “Atletiko”nun oyunçusu ilə yaşansaydı, penalti verilərdi. Bu, “Arsenal”ın əleyhinə verilmiş yanlış qərar idi. Lakin bu çərşənbə axşamı vəziyyət “Atletiko”nun əleyhinə çevrilə bilər”.

Pires həmçinin London klubunun prioritetlərindən danışaraq, İngiltərə Premyerliqasının komanda üçün hər zaman birinci yerdə olduğunu vurğulayıb. O, həm Mikel Arteta, həm də Dieqo Simeone haqqında müsbət fikirlər səsləndirib:

“Hər ikisi çox yaxşı məşqçidir. Simeone artıq titullar qazanıb, Arteta isə hələ yox. Onlar arasındakı əsas fərq budur”.

Komandalar arasındakı ilk görüş 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Cavab qarşılaşması mayın 5-də Londonda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Neymar məşqdə Robinyonun oğluna şillə vurub
10:43
Futbol

Neymar məşqdə Robinyonun oğluna şillə vurub

Braziliyalı ulduz gənc futbolçu ilə yaşanan münaqişəyə görə üzr istəyib

“İmişli” portuqaliyalı məşqçini yola salır
10:27
Azərbaycan futbolu

“İmişli” portuqaliyalı məşqçini yola salır

Yeni baş məşqçi də əcnəbi olacaq
Vinisius Junior 18 aydan sonra maksimal bal alıb
09:43
Futbol

Vinisius Junior 18 aydan sonra maksimal bal alıb

Braziliyalı hücumçu “Espanyol”la oyunda mükəmməl performans nümayiş etdirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Turan Tovuz” ilə üz-üzə
09:22
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Turan Tovuz” ilə üz-üzə

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Maykl Kerrikdən inanılmaz rekord: Premyerliqada tarix yazdı
09:13
Futbol

Maykl Kerrikdən inanılmaz rekord: Premyerliqada tarix yazdı

Gənc mütəxəssis bir mövsümdə “böyük altılıq” klublarını diz çöktürən ilk məşqçi oldu
“Sabah”ın qapıçısı Qazaxıstan klublarının maraq dairəsinə düşüb
08:15
Futbol

“Sabah”ın qapıçısı Qazaxıstan klublarının maraq dairəsinə düşüb

Azərbaycan çempionu olan Stas Pokatilov klubdan ayrıla bilər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər