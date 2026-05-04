4 May 2026
AZ

Neymar məşqdə Robinyonun oğluna şillə vurub

Futbol
Xəbərlər
4 May 2026 10:43
148
Neymar məşqdə Robinyonun oğluna şillə vurub

Braziliyanın “Santos” futbol komandasının məşqində Neymar və kiçik Robinyo arasında gərginlik yaşanıb. Hadisə gənc futbolçunun ulduz oyunçunu aldadıcı fəndlə keçməsindən sonra baş verib.

İdman.Biz GE nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Neymar kiçik Robinyonun onu fəndlə keçməsindən qəzəblənib və bunu özünə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edib. Təcrübəli hücumçu gənc oyunçudan “ehtiyatlı olmasını” xahiş etdikdən sonra tərəflər arasında mübahisə və itələmələr yaranıb. Hadisə şahidlərindən biri 10 nömrəli futbolçunun gənc həmyerlisinin üzünə şillə vurduğunu da bildirib.

Məlumata görə, əsəblərini cilovlaya bilməyən Neymar kiçik Robinyonun ayağına zərbə endirərək onu yerə yıxıb. Hadisədən sonra zərərçəkənin nümayəndələri “Santos”un rəhbərliyinə şikayət ediblər.

Neymar artıq gənc futbolçudan üzr istəyib və mənbələr vəziyyətin artıq yoluna qoyulduğunu qeyd ediblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İmişli” portuqaliyalı məşqçini yola salır
10:27
Azərbaycan futbolu

“İmişli” portuqaliyalı məşqçini yola salır

Yeni baş məşqçi də əcnəbi olacaq
“Arsenal”ın əfsanəvi futbolçusu Robert Piresdən “Atletiko”ya xəbərdarlıq
10:11
Futbol

“Arsenal”ın əfsanəvi futbolçusu Robert Piresdən “Atletiko”ya xəbərdarlıq

Fransalı ulduz “Arsenal”ın qələbə qazanacağına inanır
Vinisius Junior 18 aydan sonra maksimal bal alıb
09:43
Futbol

Vinisius Junior 18 aydan sonra maksimal bal alıb

Braziliyalı hücumçu “Espanyol”la oyunda mükəmməl performans nümayiş etdirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Turan Tovuz” ilə üz-üzə
09:22
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Turan Tovuz” ilə üz-üzə

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Maykl Kerrikdən inanılmaz rekord: Premyerliqada tarix yazdı
09:13
Futbol

Maykl Kerrikdən inanılmaz rekord: Premyerliqada tarix yazdı

Gənc mütəxəssis bir mövsümdə “böyük altılıq” klublarını diz çöktürən ilk məşqçi oldu
“Sabah”ın qapıçısı Qazaxıstan klublarının maraq dairəsinə düşüb
08:15
Futbol

“Sabah”ın qapıçısı Qazaxıstan klublarının maraq dairəsinə düşüb

Azərbaycan çempionu olan Stas Pokatilov klubdan ayrıla bilər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər