4 May 2026
4 May 2026 09:13
Maykl Kerrikdən inanılmaz rekord: Premyerliqada tarix yazdı

İngiltərə Premyerliqasında əsl sensasiya yaşanıb. “Mançester Yunayted” futbol komandasının baş məşqçisi Maykl Kerrik unikal nəticəyə imza atıb. O, Premyerliqanın bir mövsümü ərzində “böyük altılıq” adlandırılan (“Arsenal”, “Çelsi”, “Mançester Siti”, “Liverpul”, “Tottenhem”) nəhənglərdən beşini məğlub edən yeganə baş məşqçi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kerrikin rəhbərlik etdiyi komanda mövsüm boyu nümayiş etdirdiyi taktiki hazırlıqla bütün rəqiblərini heyrətə gətirib. Gənc mütəxəssis bu nəticə ilə Aleks Ferqyuson, Arsen Venger və Pep Qvardiola kimi əfsanəvi adların belə bacarmadığı rekordu qırıb.

Baş məşqçi bu nəticəyə turnir cədvəlinin iddialı klublarına qarşı keçirilən hər bir oyunda fərqli yanaşma tətbiq edərək nail olub.

İdman.Biz
