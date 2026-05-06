UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya” - PSJ ilə üz-üzə

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında növbəti finalçı müəyyənləşəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarımfinal mərhələsinin növbəti cavab oyununda Almaniyanın “Bavariya” klubu Fransa təmsilçisi PSJ-ni qəbul edəcək.
“Allyans Arena”da keçiriləcək qarşılaşmanı portuqaliyalı baş hakim Joao Pinheyro idarə edəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
Komandalar arasında ilk oyunda PSJ 5:4 hesablı qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, bu cütün qalibi finalda İngiltərənin “Arsenal” komandası ilə üz-üzə gələcək. “Topçular” yarımfinalda “Atletiko Madrid”i ümumi hesabda 2:1 məğlub edib.