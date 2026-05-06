Karl-Haynts Rummenigge: “Oyunçularımız üç müşketyor kimi döyüşürlər”

“Bavariya”nın müşahidə şurasının üzvü Karl-Haynts Rummenigge UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalının PSJ ilə qarşıdakı cavab oyunu barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu görüş mayın 6-da baş tutacaq və ilk oyunda parislilər daha güclü olublar - 5:4.
“Böyük uğur qazanmaq üçün təvazökarlıq, əsl komanda ruhu və əlbəttə ki, özünəinam lazımdır. Əminəm ki, komandamızda bütün bu keyfiyyətlər var. Biz Paris Sen-Jermenə hörmət edirik, eyni zamanda öz güclü tərəflərimizi də bilirik. Oyunçularımız üç müşketyor kimi mübarizə aparırlar - bir nəfər hamı üçün, hamı bir nəfər üçün - və bu mövsüm “Allianz Arena”da artıq 80-dən çox qol vurublar.
Vensan Kompani üçün də xoşbəxtəm, çünki o, [cərimələndikdən sonra] ehtiyat oyunçular skamyasına qayıda biləcək. O, Parisdəki mətbuat konfransında tam xoşbəxt görünmürdü. Komandamıza qətiyyətlə inanıram və ümid edirəm ki, onlar Budapeştdə yerlərini təmin edəcəklər”, - deyə Rummenigge bildirib.