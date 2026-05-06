6 May 2026
AZ

Arteta “Arsenal”la dördüncü kuboku qazana bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 May 2026 01:50
141
Arteta “Arsenal”la dördüncü kuboku qazana bilər

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta London klubu ilə dördüncü kubokunu qazana bilər. Bu, “Arsenal”ın 2025/26 mövsümünün Çempionlar Liqasının yarımfinalının ikinci oyununda “Atletiko Madrid” üzərində 1:0 hesablı qələbəsindən sonra məlum olub. Oyun Londondakı “Emirates” stadionunda baş tutub.

“Atletiko” və “Arsenal” arasında ilk oyun 1:1 hesabı ilə başa çatmışdı. Finalda “Arsenal” “Bavariya” - PSJ cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

Arteta əvvəllər London klubu ilə 2019/2020 mövsümündə İngiltərə Kubokunu, eləcə də 2020 və 2023-cü illərdə Superkuboku qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal” Çempionlar Liqasını qazanan yeddinci İngiltərə klubu ola bilər
02:05
Dünya futbolu

“Arsenal” Çempionlar Liqasını qazanan yeddinci İngiltərə klubu ola bilər

Çempionlar Liqasının finalında “Arsenal” “Bavariya” - PSJ cütlüyünün qalibi ilə qarşılaşacaq
Simeone yıxılanda hakim “Arsenal”ın qapısına penalti təyin etməməklə səhv edib
01:32
Dünya futbolu

Simeone yıxılanda hakim “Arsenal”ın qapısına penalti təyin etməməklə səhv edib

Oyun 1:0 hesabı ilə "Arsenal"ın xeyrinə qurtarıb
Kazemiro: “Kerrik “Mançester Yunayted”də elit məşqçi ola bilər”
01:14
Dünya futbolu

Kazemiro: “Kerrik “Mançester Yunayted”də elit məşqçi ola bilər”

Kerrik yanvardan “Mançester Yunayted”ə rəhbərlik edir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
Yamal meydanda məşqlərə qayıdıb – Romano
00:41
Dünya futbolu

Yamal meydanda məşqlərə qayıdıb – Romano

Yamal aprelin 22-də sol ayağında əzələ yırtığı səbəbindən sıradan çıxıb
“Everton” azarkeşi Semenyoya qarşı irqçilik şübhəsi ilə həbs edilib
00:23
Dünya futbolu

“Everton” azarkeşi Semenyoya qarşı irqçilik şübhəsi ilə həbs edilib

Azarkeş girov müqabilində azadlığa buraxılıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb