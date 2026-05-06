6 May 2026
AZ

Yamal meydanda məşqlərə qayıdıb – Romano

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 May 2026 00:41
106
Yamal meydanda məşqlərə qayıdıb – Romano

“Barselona”nın və İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamal zədədən sonra meydandakı məşqlərə qayıdıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist və insayder Fabrizio Romano sosial mediada məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, 18 yaşlı futbolçu reabilitasiyasının ilkin mərhələsini idman zalında başa vurub və hazırda meydanda fərdi məşq edir. Yamal aprelin 22-də sol ayağında əzələ yırtığı səbəbindən sıradan çıxıb. Laminin 2026-cı il dünya çempionatına qədər sağalacağı gözlənilir.

Turnir 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək.

Bu mövsüm Yamal bütün yarışlarda 45 oyun keçirib, 24 qol vurub və 18 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kazemiro: “Kerrik “Mançester Yunayted”də elit məşqçi ola bilər”
01:14
Dünya futbolu

Kazemiro: “Kerrik “Mançester Yunayted”də elit məşqçi ola bilər”

Kerrik yanvardan “Mançester Yunayted”ə rəhbərlik edir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Everton” azarkeşi Semenyoya qarşı irqçilik şübhəsi ilə həbs edilib
00:23
Dünya futbolu

“Everton” azarkeşi Semenyoya qarşı irqçilik şübhəsi ilə həbs edilib

Azarkeş girov müqabilində azadlığa buraxılıb
Türkiyə Kuboku: “Beşiktaş” finalın bir addımlığında mübarizəni dayandırdı
5 May 23:47
Dünya futbolu

Türkiyə Kuboku: “Beşiktaş” finalın bir addımlığında mübarizəni dayandırdı

İkinci finalçı “Trabzonspor” – “Gənclərbirliyi” oyununda məlum olacaq
“Çelsi” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmasa, oyunçuların maaşları dəyişəcək
5 May 23:19
Dünya futbolu

“Çelsi” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmasa, oyunçuların maaşları dəyişəcək

London klubu 48 xalla turnir cədvəlində doqquzuncu yerdədir
Holand “Everton”la oyundan sonra “Siti” azarkeşlərinə müraciət edib
5 May 23:04
Dünya futbolu

Holand “Everton”la oyundan sonra “Siti” azarkeşlərinə müraciət edib

Bu mövsüm Holand bütün yarışlarda 49 oyun keçirib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb